بدء بث أول إذاعة رسمية في السعودية متخصصة بالطرب السعودي والخليجي- (فيديو)

الرياض: بدأت إذاعة “خزامى”، أول إذاعة سعودية رسمية متخصصة بالطرب السعودي والخليجي الأصيل بثها الرسمي، بالتزامن مع عيد الفطر.

وتبث “خزامى” عبر الأثير جلساتها الفنية والفلكلور الشعبي لمستمعيها، بجانب تقديم المواهب الغنائية الشابة الجديدة، بجانب إبراز الفلكلور الموسيقي السعودي، بحسب ما ذكرته “قناة الإخبارية” المحلية الثلاثاء.

والإذاعة الجديدة التي تبدأ بثها تحت مظلة هيئة الإذاعة والتلفزيون جزء من جهود السعودية لتعزيز الثقافة الموسيقية، على غرار حزم البرامج اللافتة التي تبنتها “هيئة الموسيقى” مثل مسابقة الفلكلور الشعبي الذي يحافظ على الفنون الشعبية، فضلاً عن إحيائها.

فيديو | هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق #إذاعة_خزامى المتخصصة ﺑﺎﻟﻄﺮب اﻟﺴﻌﻮدي والخليجي الأصيل#الإخبارية pic.twitter.com/qjvafZviex — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 9, 2024

(د ب أ)