بدء تصوير مسلسل «قيصر» أول عمل درامي سوري بعد سقوط نظام بشار الأسد

دمشق – «القدس العربي»: في سابقة درامية، اختار فريق المسلسل السوري «قيصر»، الذي يعد أول عمل درامي يتناول بشكل مباشر المرحلة التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد، التصوير داخل سجون حقيقية شهدت انتهاكات فضيعة في البلاد، لإضفاء أقصى درجات الواقعية على الأحداث. وقد انطلق تصوير المسلسل مستنداً إلى قصص حقيقية ووثائق موثقة تكشف عن الانتهاكات التي جرت داخل السجون خلال الثورة السورية. «ومسلسل قيصر» مؤلف من 30 حلقة مقسمة إلى 10 ثلاثيات، يجمع بين الدراما والتشويق والتوثيق، ويشارك في تأليفه نخبة من الكتّاب السوريين البارزين هم: نجيب نصير، وعدنان العودة، وزهير الملا، ومؤيد النابلسي، ولؤي النوري، فيما يتولى إخراجه صفوان مصطفى نعمو.

ويشارك في بطولة الثلاثية الأولى «درب الألم» نخبة من ألمع نجوم الدراما السورية، أبرزهم: غسان مسعود، ودانا مارديني، وجوان خضر، ونظلي الرواس، وسامر كحلاوي، ورامي أحمر، وفاديا خطاب، ووائل زيدان، وعلاء قاسم، وماهر مزوق، وسيلا الشوا، ونادين قدور، وودلع نادر.

وقد قال الفنان غسان مسعود: المشاركة في «قيصر» مسؤولية فنية وأخلاقية، فهو ليس مجرد عمل درامي، بل توثيق لمرحلة مفصلية في تاريخ سوريا، الشخصيات التي نؤديها ليست من وحي الخيال، بل هي أصوات حقيقية عانت وواجهت مصيرها في تلك الفترة. وصرح المخرج صفوان مصطفى نعمو في بيان إعلامي أن هذا المسلسل ليس مجرد دراما تقليدية، بل هو شهادة تاريخية توثق الأحداث كما عاشها أصحابها، قائلاً: حرصنا على التصوير في أماكن حقيقية، لأنها تحمل بين جدرانها قصصًا حقيقية، أردنا تقديم تجربة بصرية ووجدانية تجذب المشاهد ليعيش معاناة الشخصيات بكل تفاصيلها.

ويخوض الممثلون تجربة استثنائية، حيث عاشوا أجواء القهر والمعاناة داخل مواقع التصوير، ما انعكس على أدائهم بشكل مؤثر وغير مسبوق، هذا العمل ليس مجرد دراما، بل نقل الحقيقة كما هي.