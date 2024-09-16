بدء جلسة الاستماع لمانشستر سيتي في 115 اتهاما بانتهاك لوائح الدوري الإنكليزي

لندن: تبدأ اليوم الإثنين جلسة الاستماع المرتقبة لنادي مانشستر سيتي بشأن الاتهامات الموجهة له بانتهاك اللوائح المالية للدوري الإنكليزي الممتاز.

ويواجه حامل لقب الدوري الإنكليزي في آخر أربعة مواسم، 115 اتهاما بانتهاك لوائح المسابقة اعتبارا من موسم 2009-2010.

ويواجه النادي اتهاما أيضا بالفشل في التعاون مع جهات التحقيق، ويبقى مهددا بعقوبات مشددة حال إدانته مثل خصم النقاط، أو ربما استبعاده من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويحقق في القضية لجنة مستقلة بمكان غير معلن، وقد تستغرق التحقيقات 10 أسابيع، ولن يعلن عن الحكم النهائي قبل حلول العام الجديد 2025.

وسبق أن اتهمت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد تحقيق مطول، مانشستر سيتي بانتهاكات أخرى في شباط/ فبراير 2023 كانت قد نشرتها مجلة دير شبيغل الألمانية في عام 2018.

ونفي النادي ارتكابه أي مخالفات، وقال في وقت سابق إنه لديه مجموعة من الأدلة القوية التي تدعم موقفه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الشؤون المالية لمانشستر سيتي خضعت للتدقيق بشكل منتظم منذ استحواذ مجموعة أبو ظبي المتحدة التابعة للشيخ منصور على ملكية النادي الإنكليزي في عام 2008.

وفي 2020، عوقب مانشستر سيتي بالحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية بعد إدانته بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لكن النادي نجح في الطعن على هذا الحكم بمحكمة التحكيم الرياضية.

(د ب أ)