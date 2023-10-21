بدء دخول أول قافلة شاحنات إغاثية لغزة من معبر رفح- (صور وفيديوهات)

رفح: شهد معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، السبت، بدء دخول أول قافلة شاحنات إغاثية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما ذكره مدير الهلال الأحمر في شمال سيناء، خالد زايد.

وقال زايد: “بدأ دخول أول قافلة شاحنات إغاثية من معبر رفح من الجانب المصري إلى قطاع غزة”.

وأضاف أن القافلة الأولى تضم 20 شاحنة إغاثية ومر بعضها في اللحظات الأولى وتمر الأخرى تباعا.

لحظة دخول أولى شاحنات المساعدات من #معبر_رفح المصري إلى #قطاع_غزة pic.twitter.com/inT5iqnrTn — جريدة القصر نيوز (@alhemamkw1) October 21, 2023

وقال سلامة معروف رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن قافلة المساعدات الإغاثية التي يفترض دخولها اليوم السبت إلى غزة تضم 20 شاحنة ستشمل أدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية (معلبات).

وأكد معروف أهمية “تدشين ممر آمن يعمل على مدار اللحظة لتوفير الحاجات الإنسانية والخدماتية التي باتت مفقودة بشكل كامل” في قطاع غزة.

وقال إن الممر من شأنه أيضا أن “يسمح بخروج الجرحى والمصابين لتلقي الرعاية الطبية المناسبة في ضوء تعذر تقديمها من المنظومة الصحية حاليا”.

وقال “تزامنا مع بدء دخول القافلة الأولى المحدودة من الاحتياجات الأساسية عبر معبر رفح، فإننا ننتظر أن تقوم وكالة “الأونروا” -كونها جهة استلامها- بواجبها في توجيه هذه الاحتياجات لمستحقيها في شتى أماكن قطاع غزة”.

وأضاف: “نحذر أن هذه القافلة المحدودة لن تستطيع تغيير الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة”.

المساعدات تمر من معبر رفح الان ❤️ pic.twitter.com/UsIRoA6sVJ — صالح السليم (@SalehalsalimSy) October 21, 2023

وبث التلفزيون المصري على الهواء مباشرة لحظات بدء دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقال مصدر أمني وموظف إغاثة إنه تم في وقت سابق تجهيز الشاحنات المحملة بالأدوية وإن موظفي الحدود موجودون على الجانب المصري من المعبر.

(وكالات)