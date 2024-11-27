جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذّر النازحين من جنوب لبنان من العودة لقراهم مع بدء سريان الهدنة

تل أبيب- بيروت: وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء إثر بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بينه وبين حزب الله، تحذيرا إلى النازحين من جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم أو الاقتراب من مواقعه في هذه المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه في منصة إكس “إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان: مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وبناء على بنوده، يبقى جيش الدفاع (الإسرائيلي) منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان. يحظر عليكم التوجه نحو القرى التي طالب جيش الدفاع بإخلائها، أو باتجاه قوات جيش الدفاع في المنطقة”.

وقد دخل وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الأعمال القتالية بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية حيز التنفيذ في الساعة الرابعة من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.

ومع بدء سريان وقف إطلاق النار، بدأ عدد كبير من اللبنانيين في العودة بمركباتهم إلى مناطقهم في الجنوب.

(وكالات)