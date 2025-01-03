بدء عرض مسلسل عن شغف ميغن ماركل بالطهو هذا الشهر عبر نتفليكس- (فيديو)

ميغان ماركل في مركز مؤتمرات أوستن في 8 مارس 2024، في أوستن، تكساس. ا ف ب

لوس أنجليس: أعلنت ميغن ماركل بدء عرض مسلسلها الذي يتمحور على شغفها بالطهو، في 15 كانون الثاني/يناير، عبر منصة نتفليكس.

وقالت زوجة الأمير هاري، في صفحتها عبر أنستغرام: “متحمّسة جداً لمشاركة هذا العمل معكم!”، مضيفة: “آمل بأن تستمتعوا بالمسلسل بقدر ما استمتعت بإنجازه”.

ويتناول هذا العمل، الذي يحمل عنوان “ويذ لاف، ميغن”، مغامرات الممثلة في الطهو.

وفي مقطع دعائي عرضته نتفليكس، الخميس، تظهر ميغن وهي تُعدّ وصفات مختلفة، وتجمع العسل من خلية نحل، وتشارك أطباقها اللذيذة مع أصدقائها.

وبعد تخليهما عن التزاماتهما الملكية، عام 2020، شارك هاري وميغن في عمل وثائقي من إنتاج نتفليكس صفّى من خلاله دوق ودوقة ساسكس حساباتهما مع العائلة الملكية والصحف الشعبية البريطانية.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أعلن الزوجان استمرار تعاونهما مع منصة البث التدفقي من خلال مشروعين جديدين أقل إثارة للجدل: أحدهما عن عالم البولو، وهي رياضة مارسها هاري لمدة طويلة، والآخر عن الطهو والبستنة مع ميغن.

وأطلقت ميغن ماركل، في آذار/مارس الفائت، علامتها التجارية “أميريكن ريفييرا أوركارد” (“American Riviera Orchard”) التي تركز على فنون المائدة والاعتناء بالمنزل.

ومنذ تخليهما عن التزاماتهما الملكية، لم يعد هاري وميغن يتلقيان الإعانات التي تمنحها المملكة المتحدة للعائلة، واستقرا في كاليفورنيا، وما عادا يتمتعان بشعبية كبيرة في بريطانيا.

واتهم الزوجان العائلة الملكية خصوصاً بعدم قبول ميغن، وهي ممثلة أمريكية مطلّقة ومختلطة الأعراق.

وحضر هاري بمفرده احتفال تتويج والده تشارلز الثالث، كما سافر إلى لندن وحده، بعد أنباء إصابة تشارلز بالسرطان.

(أ ف ب)