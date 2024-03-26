بدء عرض 5 مسلسلات مصرية رمضانية جديدة مكونة من 15 حلقة

القاهرة – «القدس العربي»: انطلقت أمس الثلاثاء، عروض خمسة مسلسلات جديدة مكونة من 15 حلقة على الشاشات المصرية. مع اكتمال عدد المسلسلات التي انتهى عرضها الإثنين بعد عرض الحلقات الـ15 والأخيرة.

والمسلسلات هي: «فراولة»، بطولة النجمة نيللي كريم على قناة «دي أم سي» في تمام الساعة 7:45 دقيقة، والإعادة 8:15 صباحا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة «واتش إت».

مسلسل «بدون سابق إنذار»، بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد على قناة «دي أم سي» في تمام الساعة 6:15 مساء، والإعادة في الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة «واتش إت». مسلسل «بقينا اتنين»، بطولة شريف منير ورانيا يوسف على قناة «سي بي سي»، في تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6:30 صباحاً والعادة الثانية 11:15 صباحاً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة «واتش إت».

مسلسل «جودر»، بطولة النجم ياسر جلال على قناة «أون» في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة «واتش إت».

مسلسل «مليحة، بطولة دياب على قناة «أون» في تمام الساعة 11:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحا، وعلى قناة «سي بي سي» في تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحاً، وعلى قناة «الحياة» في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة «واتش إت».