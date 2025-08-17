بدء فعاليات إضراب في إسرائيل للضغط على الحكومة لإبرام صفقة‎ أسرى

القدس: بدأت صباح الأحد، فعاليات الإضراب الذي دعت إليه عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، للضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس تؤدي للإفراج عنهم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن أولى فعاليات الإضراب الشامل بدأت بإغلاق مئات النساء المقطع الشمالي من شارع أيالون الحيوي وسط مدينة تل أبيب.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “لن نجعل الحكومة تضحي بالمختطفين (الأسرى)”.

وانضم عدد من الشركات الخاصة والبلديات والمنظمات في أنحاء البلاد إلى الإضراب، ومن المتوقع أن تنضم جهات أخرى في وقت لاحق اليوم، وفق الهيئة.

(الأناضول)