سياسة | دولي

بدء فعاليات إضراب في إسرائيل للضغط على الحكومة لإبرام صفقة‎ أسرى

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

القدس: بدأت صباح الأحد، فعاليات الإضراب الذي دعت إليه عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، للضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس تؤدي للإفراج عنهم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن أولى فعاليات الإضراب الشامل بدأت بإغلاق مئات النساء المقطع الشمالي من شارع أيالون الحيوي وسط مدينة تل أبيب.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “لن نجعل الحكومة تضحي بالمختطفين (الأسرى)”.

وانضم عدد من الشركات الخاصة والبلديات والمنظمات في أنحاء البلاد إلى الإضراب، ومن المتوقع أن تنضم جهات أخرى في وقت لاحق اليوم، وفق الهيئة.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

رغم تحذيرات بأن “غزة ليست برلين بل بغداد ومقديشو”.. التهديد باجتياح جديد حقيقي واستمرار لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية
منذ ساعتين
وفد “حماس” في القاهرة اليوم.. ومقترح مصري قطري لصفقة شاملة لإنهاء الحرب
12 - أغسطس - 2025
ضعف الضغوط الداخلية والخارجية ربما يشجع نتنياهو على تنفيذ قرار الكابينت باحتلال غزة
10 - أغسطس - 2025
نيويورك تايمز: نتنياهو يعود إلى الإستراتيجية الفاشلة لتحقيق شعار القضاء على حماس
8 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية