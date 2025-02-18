أمريكا وروسيا تختتمان أول محادثات سلام دون أوكرانيا ولافروف: موسكو وواشنطن اتفقتا على تعيين سفراء بأقرب وقت

الرياض: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، إن بلاده اتفقت مع الولايات المتحدة الأمريكية على تبادل تعيين السفراء في أقرب وقت، وإزالة المشكلات المتعلقة بعمل البعثات الدبلوماسية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي من العاصمة السعودية الرياض، عقب انتهاء محادثات ثنائية مع الوفد الأمريكي والذي تناول أيضا سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال لافروف إن موسكو وواشنطن اتفقتا على تعيين السفراء في أقرب وقت ممكن، وإزالة المشكلات المتعلقة بعمل البعثات الدبلوماسية.

وأوضح أن اجتماع الرياض كان معنيا بوضع الأسس للقاء الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب وتحديد ما يتطلّب تحقيقه.

وأشار لافروف إلى أن موسكو تلمس “جدّية” من واشنطن في “تحقيق تقدّم” بالعلاقات مع روسيا.

وفي وقت سابق اليوم أجرى مسؤولون من الولايات المتحدة وروسيا محادثات استمرت أكثر من أربع ساعات في الرياض اليوم الثلاثاء هي الأولى بين البلدين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، في حين راقبت كييف وحلفاؤها الأوروبيون بقلق من على الهامش وطرحت موسكو مطلبا رئيسيا جديدا.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن المفاوض الروسي يوري أوشاكوف قوله إن المحادثات سارت بشكل جيد وإنه تمت مناقشة ظروف عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر أوشاكوف أن من غير المرجح أن تُعقد القمة الأسبوع المقبل. لكن المحادثات في العاصمة السعودية أكدت الوتيرة السريعة للجهود الأمريكية لوقف الصراع بعد أقل من شهر من تولي ترامب منصبه وبعد ستة أيام من تحدثه هاتفيا مع بوتين.

وأشارت روسيا إلى تشديد مطالبها في وقت الاجتماع.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية للصحافيين في موسكو إن “عدم قبول عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي ليس كافيا”. وأضافت أن الحلف لا بد أن يفعل ما هو أكثر من ذلك بالتراجع عن الوعد الذي قطعه في قمة بوخارست عام 2008 بضم كييف في تاريخ مستقبلي غير محدد.

وأضافت “لو لم يحدث ذلك، فإن هذه المشكلة ستستمر في تسميم الأجواء في القارة الأوروبية”. ولم يصدر أي رد فعل بعد عن أعضاء حلف شمال الأطلسي أو الولايات المتحدة.

ودأب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على المطالبة بأن تكون عضوية حلف شمال الأطلسي هي السبيل الوحيد لضمان سيادة كييف واستقلالها عن جارتها المسلحة نوويا.

ويشعر زيلينسكي وزعماء أوروبيون بالقلق من أن ترامب قد يبرم اتفاقا متسرعا مع موسكو يتجاهل مصالحهم الأمنية، ويكافئ روسيا على غزوها، ويترك الحرية لبوتين في تهديد أوكرانيا أو دول أخرى في المستقبل.

ويقول منتقدون إن فريق ترامب قدم تنازلات كبيرة مقدما باستبعاده انضمام أوكرانيا إلى عضوية حلف شمال الأطلسي والقول بأن رغبة كييف في استعادة كل أراضيها المفقودة بمثابة وهم. ويقول مسؤولون أمريكيون إنهم ببساطة يعترفون بالواقع.

وتقول أوكرانيا إن من غير الممكن التوصل إلى اتفاق سلام بالنيابة عنها. وقال زيلينسكي الأسبوع الماضي “نحن، كدولة ذات سيادة، لن نكون قادرين ببساطة على قبول أي اتفاقيات من دوننا”.

(وكالات)