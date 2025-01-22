بدء محاكمة امرأة في فرنسا بتهمة تجويع ابنتها حتى الموت- (فيديو)

صورة من الأرشيف لأفراد من الشرطة الفرنسية في مونبلييه في 20 فبراير 2024. ا ف ب

مونبيلييه: بدأت، الإثنين، في مونبلييه بجنوب فرنسا محاكمة أم متهمة بتجويع ابنتها البالغة من العمر 13 عاماً حتى الموت، لكنها أكدت على أنها لم تحرمها من الطعام.

وقالت ساندرين بيسارا (54 عاماً) عن ابنتها أماندين: “لا أعرف لماذا لم تكن تأكل. لم تُحرَم من الطعام”.

وفي 6 آب/أغسطس 2020، وهو اليوم الذي توفيت فيه من جرّاء سكتة قلبية في منزل العائلة في مونبلان، بالقرب من بيزييه (جنوب فرنسا)، لم يكن وزن أماندين يتعدى 28 كيلوغراماً، وطولها 1,55 متراً.

وخلص الأطباء الشرعيون إلى أن وفاتها نتجت من فقدان وزن حاد مرتبط بإنتان (أي تعفّن الدم)، وربما بمتلازمة إعادة تغذية غير ملائمة. كذلك سقط عدد من أسنانها، وكان شعرها مقتلعاً.

Le procès de la mère d’Amandine s’est ouvert ce lundi devant la cour d’assises de Montpellier. Elle encourt la reclusion criminelle à perpétuité. Son compagnon est à ses cotés dans le box des accusés. @Le_Figaro pic.twitter.com/Jn6LAQbMoF — Esther Paolini (@paoliniesther) January 20, 2025

وتواجه بيسارا، وهي أم لثمانية أبناء ولدوا من ثلاثة زيجات، تهماً بارتكاب “أعمال تعذيب، أو وحشية، أدّت إلى الموت من دون تعمّد التسبب به”، وبعنف متعمد في حق أماندين، طوال السنوات الست الأخيرة، وقد تُنزَل بها عقوبة السجن مدى الحياة.

وسأل رئيس محكمة الجنايات إريك إيمانويليديس الأم: “ولكن ما هي التدابير التي اتخذتها لمساعدتها؟” عندما كان هزالها واضحاً، وأجابت بيسارا: “قلت لها إنها يجب أن تأكل. كنت ألعب دور الأم والأب، وقد شعرت بالارتباك”.

Regardez bien le visage d’Amandine, 13 ans, morte sous les coups, les humiliations, les privations de sa mère et de son beau-père. Morte aussi à cause d’un système qui dysfonctionne dès qu’il s’agit d’enfants. Son regard, comme celui de tous les autres, portent nos combats… pic.twitter.com/mcl4ywsetc — Laurent Boyet (@assopapillons) January 21, 2025

وتَوَجَّهَ القاضي إلى الأم قائلاً: “في النهاية، بِمَ تعترفين؟”. وردّت معترفةً “بعدم تمكّني من رؤية (ما يحصل)، وبعدم معرفتي كيفية الرؤية، وبعدم معرفتي كيفية التصرف”.

وأكد شريك حياة بيسارا جان ميشال كرو (49 عاماً) أيضاً إنه لم يلاحظ تدهور وضع أماندين، وقال: “كنت أعود إلى المنزل متأخراً، وكنت مقتنعاً بأنها تأكل”.

La mère d’Amandine, morte de faim à 13 ans, a avoué “les actes de torture et de barbarie” sur sa fille, lors de son procès pic.twitter.com/2QS2ecg1G8 — BFMTV (@BFMTV) January 22, 2025

وأضاف: “كان يجب أن أتصرف، لا أدري إن كنت لم أفعل خوفاً (…) من بيسارا، من ردود فعلها، من غضبها”.

ويواجه جان ميشال كرو إمكان إنزال عقوبة السجن لمدة 30 عاماً به بتهمة “حرمان ابنة زوجته من الرعاية أو الطعام”، وعدم فعل أي شيء “لإنقاذها من موت محقق”.

(أ ف ب)