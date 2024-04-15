سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بدء محاكمة ترامب التاريخية في قضية شراء صمت ممثلة إباحية باختيار هيئة المحلفين

15 - أبريل - 2024

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بقاعة المحكمة

حجم الخط
0

نيويورك: سيصبح دونالد ترامب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يخضع للمحاكمة في اتهامات جنائية وذلك مع بدء اختيار هيئة المحلفين اليوم الاثنين في قضية في نيويورك بسبب أموال دفعها لممثلة إباحية قبل انتخابات عام .2016

يشار إلى أن ترامب، الذي كان الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة ومن المقرر أن يخوض السباق من أجل إعادة انتخابة في مواجهة الرئيس الحالي جو بايدن في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، متهم بـ 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية كجزء من مخطط يضم محاميه السابق مايكل كوهين لإخفاء مبلغ 130 ألف دولار. تم دفعها إلى الممثلة ستورمي دانيلز.

وقالت دانيلز إنها حصلت على المال من أجل أن تبقى صامتة بشأن علاقة غرامية كانت تربطها بترامب في عام .2006 واعترف بأنه دفع لها عشية انتخابات عام 2016 لوقف “اتهاماتها الكاذبة والابتزازية” لكنه ينفي حدوث أي علاقة جنسية.

وقام محامو ترامب بعدة محاولات فاشلة لتأجيل المحاكمة بشأن أموال شراء الصمت، وهو تكتيك استخدموه أيضا في القضايا الجنائية الثلاث الأخرى للرئيس السابق.

ويمكن أن تستغرق عملية اختيار هيئة المحلفين في نيويورك، والتي هي مدينة ذات أغلبية ديمقراطية، عدة أيام، مع احتمالية تقليص مئات الأشخاص في النهاية إلى 12 محلفا وستة بدلاء فقط. ومن الممكن أن تستمر المحاكمة بأكملها، التي من المتوقع أن يشهد فيها كوهين ودانيلز أمام الادعاء، مدة تصل إلى ثمانية أسابيع.

ويواجه ترامب، الذي دفع ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، عقوبة السجن لمدة أقصاها أربع سنوات في حالة إدانته.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إعلام عبري: إسرائيل طلبت ضمانات محددة بشأن تخصيب اليورانيوم في السعودية
منذ 17 دقيقة
شقيق ليون الرابع عشر شعر بدهشة شديدة لدى سماع أن أخاه صار بابا الفاتيكان- (فيديو)
منذ 4 ساعات
صحيفة إسرائيلية: “سينكشف قريباً”… ماذا وراء اتفاق واشنطن مع الحوثيين؟
منذ 21 ساعة
ما هي تداعيات إغلاق مكتب الشؤون الفلسطينية في سفارة أمريكا بإسرائيل.. هل هو تعجيل للضم أم إهمال للفلسطينيين؟
7 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية