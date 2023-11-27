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بدء محاكمة 6 قصر في باريس لضلوعهم بقتل مدرس وقطع رأسه

27 - نوفمبر - 2023

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باريس: تبدأ في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين محكمة أحداث محاكمة ستة قصر في مزاعم ضلوعهم في قتل مدرس التاريخ صامويل باتي وقطع رأسه في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 بدوافع دينية.

وكان قد تم تصنيف مقتل باتي على أنه فعل من أفعال الإرهاب الديني وأثار رعبا دوليا.

وأطلقت قوات الأمن الفرنسية النار على منفذ الهجوم وقتلته، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عاما من أصول روسية شيشانية.

وتم اتهام خمسة طلاب، تبلغ أعمارهم 14 و15 عاما وقت الهجوم، بتشكيل منظمة إجرامية. كما تم اتهام تلميذ آخر،13 عاما، بتوجيه اتهامات كاذبة، يقال إنها تسببت في الهجوم.

وبحسب مكتب المدعي العام، يواجه جميع المتهمين عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين ونصف.

وستستمر المحاكمة حتى 8 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وستنظر محكمة الأحداث في القضية عبر الفيديو.

(د ب أ)

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