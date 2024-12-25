بدايات مقاومة شعبية سورية لإسرائيل؟

بدأت إسرائيل غزوا للأراضي السورية أطلقت عليه اسم عملية “سهم باشان”، وذلك بعد ساعات فحسب من سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون أول الجاري، وجرى التمهيد له بزعم اجتياز “عناصر مسلّحة” المنطقة العازلة، وتبع ذلك إعلان تل أبيب إنهاء اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، والتوغل داخل المنطقة العازلة والقنيطرة وجبل الشيخ، وكانت تلك المرة الأولى منذ 50 عاما التي تعبر فيها القوات الإسرائيلية السياج الحدودي السوري.
ترافق التوغل البرّي مع شنّ مئات الغارات الإسرائيلية على مواقع عسكرية واستراتيجية سورية تضمنت مطارات ومستودعات أسلحة ومراكز أبحاث علمية ومنشآت دفاع جوي ومواقع استراتيجية أخرى في مجمل المحافظات السورية، وأنجزت إسرائيل، حسب تصريحات مسؤوليها، تدمير أكثر من 80% من أسلحة سوريا.
استغلّ بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة إسرائيل، الظرف الذي تمرّ به سوريا، وعاجل إلى قطف الثمار السياسية للتوغّل والهجوم الإسرائيليين على سوريا، فظهر على قمة جبل الشيخ ليعلن بأن إسرائيل ستبقى في هذا الموقع الاستراتيجي الذي احتلته “لحين التوصل لترتيب مختلف”!
واجه أهالي المناطق التي توغّلت فيها إسرائيل، الغزو باحتجاجات شعبية عفوية، وكان آخر وقائع ذلك ما شهده ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، أمس الأربعاء، حيث قام السوريون بالتظاهر ضد التوغلات والإجراءات الإسرائيلية فجوبهوا، مجددا، بإطلاق النيران عليهم، مما أسفر عن إصابات عديدة بينهم وأدى لارتفاع حالة التوتر بين الأهالي وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
أدى إطلاق النار الأخير لإصابة سبعة متظاهرين بجروح في قرية السويسة، كما أصيب مدنيان آخران بالرصاص في بلدة الداوية الكبيرة، واستدعت قوة من جيش الاحتلال وجهاء بلدة جباتا الخشب لـ”عقد اجتماع” تحت التهديد طالبتهم فيه بتسليم الأسلحة الثقيلة التي يمتلكها السكان، وأوضحت لهم أن مسؤولية منع وصول عناصر السلطات السورية الجديدة إلى المنطقة تقع على عاتقهم.
يكرّر ما حصل في جباتا الخشب وقائع مشابهة في عدة قرى ومناطق في ريف القنيطرة ودرعا والجولان، منها مزرعة بيت جن، ومغر المير، والمقرز، وصيدا الجولان، ومنشية السويسة، وقصيبة، ونعيمية، وكودنة، وبريقة، وأم العظام، والعدنانية، ومرتفع شارة الحرمون.
يواجه النظام الجديد، الذي يتلمّس طريقه في سوريا، تحديات هائلة، وواضح أن الأولوية لديه، وللمنظومتين العربية والدولية، أن ينجح في تأمين استقرار وسلم أهليّ بشكل يوجّه رسائل طمأنة للسوريين أنفسهم، وكذلك لمحيطه العربي والإقليمي وللعالم، مما يسمح ببدء ورشة الإصلاح الاقتصادية والسياسية، وإخراج سوريا عن العقوبات الاقتصادية والسياسية التي ترزح تحتها.
كان طبيعيا، والحالة هذه، أن يسعى قائد الإدارة الجديدة، احمد الشرع، عبر إعلانه أن سوريا منهكة وليست في وارد الحرب مع الإسرائيليين، ولكن الطبيعي أيضا أن يسعى السوريون المتضررون بشكل مباشر من التوغّل الإسرائيلي إلى مقاومة ما يحصل بالطرق البسيطة المتوفرة لديهم من المقاومة عبر تنظيم احتجاجات وتظاهرات واعتصامات ورفض التعاون مع إسرائيل، والطبيعي كذلك أن تطوّر هذه المقاومة السلمية أدواتها للتعاطي مع إسرائيل، فحكومتها المنتشية بقوّتها الضاربة، تواجه أشكالا عظيمة من المقاومة المتعددة المظاهر، القانونية، في محاكم الأمم المتحدة، كما الشعبية في فلسطين نفسها، وفي شوارع العالم وجامعاته ومؤسساته.
اهم حدثين في العالم العربي في هذا الزمان العربي الرديء طوفان الأقصى والذي ادى إلى سقوط صنم الشام.
لقد اختطف حزب البعث وحافظ الأسد وسلالته سوريا لمدة سبعين عاما ارجعوا فيها الامة سبعمئة عام إلى الخلف.
الثوار في سوريا يشبهوننا نحن اهل غزة في كل شيء، نحن منهم وهم منا وهم الامتداد الطبيعي والعمق الاستراتيجي لمسجد عبد الملك بن مروان الأموي وللمسجد العمري في غزة هاشم.
لم يتم تسمية القسام اعتباطا بل شبها و تيمنا ومباركة وإقداما.
تحرير دمشق مع التحرير القادم لعاصمتيين أخريتين سيقود إلى تحرير الأقصى الذي لن يتحرر بدون ذلك.
على ثوار سوريا الأحرار الا ينساقوا إلى خدعة عدم الاتهام بالطائفية والفتنة فلقد حكم العلويون والبعثيون الشعب السوري بالطائفية والفتنة سبعين عاما عانى فيها ما لم يعانيه شعب آخر.
فلذلك، يجب الضرب بيد من حديد وبحزم شديد على كل من يطل براسه من الطوابير الخامسة مخالفا باي رأي لما يراه الثوار محل الثقة وليكن ما يكون.
الحزم والرهبة في هذه المرحلة مطلوبة وليتم تأجيل التسامح إلى ان تتم استتباب الأمور.
غريب أن يكون تفكير اهل غزة بهذه الطريقة هل يجب أن يتصرف الجولاني او الشرع كما نتنياهو وهل هكذا يكون رد الجميل للعاصمتين التي وقفتا مع غزة وباقي العواصم تتفرج
لن يضيع حق وراءه مطالب . اليوم تفعل إسرائيل ما تريد فعله و غدا ان شاء سترى ما تخفيه الايام ان الشعب السوري وقف قرونا كالصخرة الصماء أمام اي اعتداء علب أراضيه
هل أفهم من تعليقك، أنت مع أي ظالم، ضد أي مظلوم، أم ماذا؟!
فالتعليق أعلاه، لم يأت أو يذكر، أنه من غزة أصلا، هل انتبهت إلى ذلك، أم لا؟!🤭🫣🤣
سلحوا الشعب وإفتحوا الحدود وباب الجهاد والنضال أمام الشعب العربي والمسلمين لتروا تدفق الملايين ليحرروا فلسطين والأرض العربية وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وكنيسة القيامة. هذا العدو المستعمر يشن حرب لا هوادة فيها وهو لا يفهم سوى لغة القوة التي يستعملها ضد العرب. قوة هذا العدو ليست بسواعده وإنما بالحكام العرب ونظام الأسد الذين أغلقوا الحدود بوجه المناضلين وحولوا جيوشهم لحماية إسرائيل. لقد حان لتفتح كل الحدود أمام المناضلين. هاهو لا يستطيع النصر بعد أكثر من 14 شهر على عدد قليل من المناضلين في غزة رغم حصارهم، فما بالكم لو أن الحدود فتحت من كل الجبهات وتدفق المقاتلون بالملايين، كما تدفق المقاتلون العرب والمسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي لتحرير فلسطين والمقدسات. لن يكون هناك أمن واستقرار وتقدم في عالمنا العربي طالما أن هذا العدو المجرم موجود.
*الشعوب العربية والإسلامية مع ( فلسطين)
قلبا وقالبا ولله الحمد والمنة.
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.