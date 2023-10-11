سياسة | عربي | الأردن

بدو الرمادي وسيناء بصوت صاخب للملك والسيسي “افتح الحدود”.. و”الهجرة الكبرى” في أغوار الأردن قريبا- (فيديو)

منذ 57 دقيقة

أردنيون يتظاهرون وسط العاصمة عمان

حجم الخط
1

لندن- “القدس العربي”:

“افتح الحدود”.. عبارة صاخبة تردد صداها في الأردن والعراق ومصر خلال الساعات القليلة الماضية في إطار ردود الفعل الشعبية وعودة البيانات الجماهيرية التي تعزف على وتر الحدود المحروسة عربيا للكيان الإسرائيلي.

تداول كثيف على المنصات الأردنية بعد ظهر الأربعاء حصل لمقطع الفيديو الذي يظهر مئات السيارات البدوية التي انطلقت من سيناء مصرية مع موسيقى صاخبة وصوت جهوري برفقة مسلحين يطالبون الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ”إفتح الحدود”.

وجهت حسب شريط آخر أصوات مماثلة لآلاف من العراقيين الذين يحتشدون قرب الحدود الأردنية مع العراق في عمق صحراء الرمادي السنية حيث مشايخ ووجهاء وقادة عشائر عراقيون يتحشدون مع رجالهم ويطالبون السلطات الأردنية بفتح الحدود بهدف التوجه للقتال في فلسطين.

لعبة الحدود برزت أيضا في عمق عمان فخلال تظاهرة حاشدة وسط العاصمة صرح الأمين العام لأكبر أحزاب المعارضة الشيخ مراد العضايلة بأنه “بعد اليوم لا حدود ولا سدود”.

ثم وجه العضايلة خطابه للمحتشدين متسائلا “إنتم جاييين الجمعة؟” والمقصود دفع المواطنين للحضور بعد صلاة ظهر الجمعة لمسيرة “مليونية” كما وصفت، تثبت بأن الشعب الأردني يتضامن مع طوفان الأقصى.

لاحقا كشف العضايلة عما سيحصل الجمعة التي تلي المقبلة، مشيرا إلى “الزحف نحو المسيرة الكبرى إلى فلسطين” ومسيرة تشمل 10 ملايين أردني ومقيم باتجاه منطقة الأغوار حيث الحدود الأردنية مع الكيان المحتل وسماها العضايلة بمسيرة هجرة الشعب الأردني إلى فلسطين والأقصى.

ويتفاعل الشارع الأردني بحدة مع تداعيات الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة.

ونظمت مئات الفعاليات حتى الآن لكن جهودا تبذل خلف الستائر لإبلاغ منظمي المسيرات في الأردن بتجنب التنظيم لأسباب أمنية في منطقة الأغوار.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول عراقي معارض لحكومة الفساد والطائفيه:
    أكتوبر 11, 2023 الساعة 3:25 م

    ولماذا تطلبون فتح الحدود
    اذهبوا وادخلوا كما فعلها الأسود.

    رد

أخبار ذات صلة

عاهل الأردن: لا أمن ولا سلام ولا استقرار إلا بحل الدولتين- (فيديو)
منذ 4 ساعات
طائرة “إغاثة هاشمية” لغزة.. والأردن قد يفتح أول ممر إنساني بعد معركة دبلوماسية والتواصل مع “حماس الداخل”
منذ 5 ساعات
تأييد للمقاومة المسلحة ضد المحتل ..العرب يهتفون معا “نفديك يا فلسطين”
منذ 17 ساعة
الأردن ينفي “مزاعم” نقل إمدادات أمريكية لإسرائيل عبر قواعده العسكرية- (تدوينة)
10 - أكتوبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية