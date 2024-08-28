بديع أبو شقرا ينقل «شارع الحمرا» في إطار عمل مسرحي غنائي إلى الدوحة

بيروت ـ «القدس العربي»: ينشغل الممثل اللبناني بديع أبو شقرا بالبروفات الخاصة بمسرحيته الغنائية الكوميدية «شارع الحمرا» التي سيتم عرضها للمرة الأولى في العاصمة القطرية الدوحة.

وشد أبو شقرا حماسة الجمهور القطري لمسرحيته الغنائية الكوميدية المرتقب عرضها على مسرح «يوفينيو» مريخ الدوحة على مدار ثلاثة أيام متتالية في الشهر المقبل أيام الخميس والجمعة والسبت في 26 و27 و28.

ونشر على حسابه الرسمي «انستغرام» البوستر الدعائي لهذه المسرحية التي تشاركه في بطولتها إيفون الهاشم، مع مجموعة من الممثلين هم أسامة العلي وناي أبو فياض ولمى مرعشلي وباسل ماضي وزياد الأحمدية.

وحث أبو شقرا الجمهور القطري والعربي في الدوحة على مشاهدة هذه المسرحية الغنائية الكوميدية، التي ستأخذهم في رحلة بالأحداث والمواقف الطريفة واللوحات الغنائية الاستعراضية الرائعة التي ساهم فيها فريق العمل والمصممون كافة. وتتضمن المسرحية قصة عاطفية مشوقة بدأت أحداثها في أحد أهم شوارع بيروت الجميلة (شارع الحمرا) في سبعينات القرن الماضي وامتدت تفاصيلها وتحدياتها إلى تسعينات القرن، وأضاف «عشرون عاماً من الحب والحرب والتفاصيل المترجمة في حوارات ظريفة وأغان ممتعة وكوميديا مسلية».

وهي من تأليف وإخراج وسينوغرافيا راني أبو حدبة، ومساعدة الإخراج لين مبارك وتصميم الرقص ساندرا عباس وأسادور أورجيان، تلحين وتوزيع زياد الأحمدية وتصميم شخصيات ميسون هلال وتصميمي أزياء راوية هلال.