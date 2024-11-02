سياسة | عربي | فلسطين

بذكرى وعد بلفور.. المجلس الوطني الفلسطيني: شعبنا يتعرض لأكبر جريمة إبادة

2 - نوفمبر - 2024

صبية فلسطينيون يقفون بالقرب من مقر وكالة (الأونروا) المتضرر في مخيم نور شمس للاجئين شرقي طولكرم بالضفة الغربية المحتلة

رام الله: قال المجلس الوطني الفلسطيني السبت، إن الشعب الفلسطيني بعد مرور 107 أعوام على صدور “وعد بلفور”، يتعرض لـ”أكبر جريمة إبادة جماعية في ظل عجز دولي عن وقفها”.

وطالب المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير)، في بيان أصدره في الذكرى السنوية 107 لـ”وعد بلفور”، بريطانيا بالاعتذار بشأن هذا “الوعد وتبعاته على القضية الفلسطينية، إضافة لتعويض الشعب الفلسطيني”.

وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، تمر الذكرى السنوية لصدور وعد بلفور عام 1917، الذي منحت بريطانيا بموجبه أرض فلسطين للحركة الصهيونية، لإقامة “وطن قومي لليهود”.

وقال “الوطني الفلسطيني” في بيانه: “إن هذه الذكرى تتزامن مع استمرار أكبر جريمة إبادة جماعية يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، في ظل عجز دولي عن وقفها”.

وتابع: “بعض الدول الكبرى التي دعمت الاحتلال في ذلك الوقت، لا تزال حتى يومنا هذا تقدم الدعم للاحتلال، في حرب التطهير العرقي والتهجير القسري”.

وأكد على “حق الشعب الفلسطيني التاريخي في أرضه، والدفاع عن نفسه بكافة الوسائل التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية”.

وحمل المجلس الوطني “بريطانيا، ومن خلفها المجتمع الدولي، المسؤولية عن جريمة إعلان بلفور بحق شعبنا وتبعاته القانونية والأخلاقية”، مطالبا إياها بـ”الاعتذار والاعتراف بمسؤوليتها عن هذه الجريمة، وتعويضه”.

والمجلس الوطني الفلسطيني، هو الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره، داخل فلسطين وخارجها، ويُعتبر حسب النظام الأساسي لمنظمة التحرير السلطة العليا للمنظمة، والجهة التي تضع سياساتها.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية على غزة خلّفت أكثر من 145 ألف شهيدا وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 2, 2024 الساعة 4:33 م

    حقيقة مكشوفة ومفضوحة منذ 1948 من عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة التي تعيث سفكا بدماء شعوب الشرق الأوسط التعيس يا بئيس وخاصة الفلسطينيين يا أبو العينين ✌️🇵🇸🇮🇷🇱🇧☹️☝️🚀🐒🔥

    رد

