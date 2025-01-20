“برادا” تقدم أزياء رجالية “بدائية وسينمائية” خلال أسبوع الموضة في ميلانو

ميلانو: وصفت مصممة الأزياء وسيدة الأعمال الإيطالية الشهيرة، ميوتشا برادا، والمدير الإبداعي المشارك لها، راف سيمونز، أحدث تعاون للأزياء الرجالية التي تحمل علامة “برادا” العالمية، والذي تم الكشف عنه خلال أسبوع الموضة في ميلانو الأحد، بأنه “بدائي وسينمائي”.

وبينما كان أسبوع الموضة في ميلانو لأزياء الخريف والشتاء لموسم 2026-2025 يعج بإضافة الفراء الصناعي حول الرقبة، ذهبت علامة “برادا” إلى ما هو أبعد من ذلك، وابتكرت تفاصيل “بدائية” مصنوعة من صوف الغنم، تبدو وكأنها قطعا ممزقة من وحش وتم وضعها بصورة مائلة على طيات صدر الملابس الخارجية، أو تم ترقيعها في الملابس.

ومن جانبه، أوضح سيمونز من خلف الكواليس أنه “ربما، يلخص الأمر بأنها أزياء لرجال بدائيين من أهل الكهف. أعتقد أن هدفنا كان جعل الملابس تبعث على الشعور بالدفء والإنسانية والغريزية، ولكن أيضا أن يكون ذلك بطريقة محلية جميلة”.

(أ ب)