“براد بيت مزيف” يحتال بـ325 ألف يورو على امرأتين في إسبانيا

مدريد – أعلنت الشرطة الإسبانية الاثنين أنها أوقفت خمسة أشخاص في إسبانيا لاستحصالهم على 325 ألف يورو من امرأتين “ضعيفتين ومكتئبتين” من خلال انتحالهم شخصية الممثل الأمريكي براد بيت عبر الإنترنت وعلى تطبيق “واتساب”.

وقالت الشرطة المدنية في بيان إن المشتبه بهم تواصلوا مع الضحيتين المفترضتين عبر موقع على شبكة الإنترنت موجه لمحبّي الممثل، ومع مرور الوقت، تمكنوا من إيهامهما بأنهما في “علاقة رومانسية معه”.

ومع انتحالهم شخصية النجم الأمريكي، اقترح أعضاء العصابة بعد ذلك أن تستثمر الامرأتان في مشاريع مختلفة لم تكن موجودة.

وتعرضت امرأة من الأندلس (جنوب) للاحتيال بمبلغ 175 ألف يورو، بينما خسرت أخرى تعيش في إقليم الباسك (شمال) 150 ألف يورو.

وجاء في البيان أن “مجرمي الإنترنت (…) درسوا صفحاتهما على الشبكات الاجتماعي” وبالتالي “اكتشفوا أن الامرأتين (…) ضعيفتان، وتعانيان من قصور عاطفي وحالة اكتئاب”.

كما استخدموا “منصات المراسلة الفورية لتبادل الرسائل والبريد الإلكتروني معهما حتى اعتقدتا أنهما كانتا تتحدثان عبر الواتساب مع براد بيت نفسه”، ووعدهما الأخير “بعلاقة رومانسية ومستقبل مشترك”، بحسب المصدر نفسه.

وقبضت الشرطة على خمسة أعضاء مشتبه بهم في العصابة في الأندلس، وتمكنت من استرداد 85 ألف يورو من مبلغ الاحتيال الاجمالي.

وضبط المحققون خلال عمليات التفتيش هواتف محمولة وبطاقات مصرفية وجهازي كمبيوتر شخصيين بالإضافة إلى مذكرات “سُجلت فيها العبارات التي يستخدمها المحتالون لخداع ضحاياهم”.

(أ ف ب)