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برايتون يتعادل مع ساوثهامبتون ويقفز للمركز الثالث في الدوري الإنكليزي مؤقتا

30 - نوفمبر - 2024

جانب من مباراة برايتون مع ضيفه ساثوهامبتون

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لندن: قفز فريق برايتون للمركز الثالث بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، بتعادله مع ضيفه ساثوهامبتون 1/1 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.

وأنهى برايتون الشوط الأول متقدما بهدف سجله كاورو ميتوما في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق ساوثهامبتون من تعديل النتيجة عن طريق فلين داونز في الدقيقة 59.

ورفع برايتون رصيده إلى 23 نقطة بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي، وبفارق نقطة أمام تشيلسي وأرسنال.

في المقابل، رفع ساوثهامبتون رصيده إلى خمس نقاط في المركز العشرين الأخير.

وكان هذا التعادل هو الخامس لبرايتون في الدوري الإنكليزي هذا الموسم، مقابل الفوز في ست مباريات والخسارة في مباراتين.

(د ب أ)

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