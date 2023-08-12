برايتون يفسد عودة لوتون إلى الدوري بفوز كبير

برايتون (إنكلترا): أفسد برايتون آند هوف ألبيون عودة لوتون تاون إلى دوري الأضواء بفوز كبير 4-1 في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وعاد لوتون إلى الدرجة الأولى بعد غياب 31 عاما، واعتمد على الدفاع منذ البداية ليعاقبه مضيفه.

وأنهى برايتون الشوط الأول متقدما بهدف سولي مارش، وعزز الوافد الجديد جواو بيدرو من تفوق صاحب الأرض بركلة جزاء بعد الاستراحة.

وقلص كارلتون موريس الفارق للوتون من ركلة جزاء أيضا.

وسجل البديلان سيمون أدينغرا وإيفان فيرغسون هدفين قرب النهاية ليستهل برايتون الموسم بفوز كبير.

(د ب أ)