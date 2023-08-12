رياضة | تقارير رياضية

برايتون يفسد عودة لوتون إلى الدوري بفوز كبير

منذ 7 دقائق

حجم الخط
0

برايتون (إنكلترا): أفسد برايتون آند هوف ألبيون عودة لوتون تاون إلى دوري الأضواء بفوز كبير 4-1 في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وعاد لوتون إلى الدرجة الأولى بعد غياب 31 عاما، واعتمد على الدفاع منذ البداية ليعاقبه مضيفه.

وأنهى برايتون الشوط الأول متقدما بهدف سولي مارش، وعزز الوافد الجديد جواو بيدرو من تفوق صاحب الأرض بركلة جزاء بعد الاستراحة.

وقلص كارلتون موريس الفارق للوتون من ركلة جزاء أيضا.

وسجل البديلان سيمون أدينغرا وإيفان فيرغسون هدفين قرب النهاية ليستهل برايتون الموسم بفوز كبير.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

كلوب: التغيير في ليفربول أمر لا بد منه
منذ 14 دقيقة
أرسنال يستهل مبارياته في الدوري الإنكليزي بالفوز على نوتينغهام فورست
منذ ساعة واحدة
أرتيتا : إبرام التعاقدات مبكرا قد يعزز من فرص أرسنال في التتويج بلقب الدوري الإنكليزي
منذ 24 ساعة
التايمز: اتهام مانشستر سيتي بتلقي 30 مليون جنيه إسترليني كأموال رعاية 
30 - يونيو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية