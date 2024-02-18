برايتون يفوز بسهولة 5-صفر على عشرة لاعبين من شيفيلد يونايتد

لندن: سجل سيمون أدينجرا ثنائية متأخرة ليقود برايتون آند هوف ألبيون لفوز كبير 5-صفر على شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب الذي لعب أغلب فترات المباراة اليوم الأحد بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعشرة لاعبين بعد طرد ميسون هولجيت.

وهز فاكوندو بونانوتي وداني ويلبيك الشباك في الشوط الأول بعد أن حصل هولجيت، الذي انضم إلى شيفيلد يونايتد هذا الشهر على سبيل الإعارة من إيفرتون، على بطاقة حمراء في الدقيقة 13 بعد تدخل متهور على كاورو ميتوما.

وسجل جاك روبنسون هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 75 قبل أن يسجل أدينجرا هدفين في غضون سبع دقائق ليحقق برايتون أول فوز خارج أرضه في الدوري الإنكليزي الممتاز منذ نوفمبر تشرين الثاني.

ويستضيف برايتون، صاحب المركز السابع برصيد 38 نقطة، إيفرتون يوم السبت المقبل فيما يملك شيفيلد يونايتد 13 نقطة قبل أن يحل ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز يوم الأحد.

وتقدم الفريق الزائر بعد سبع دقائق من طرد هولجيت بواسطة بونانوتي من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية نفذها باسكال جروس وأرسلها لويس دنك برأسه داخل منطقة الجزاء.

وضاعف برايتون النتيجة بفضل ويلبيك في الدقيقة 24 بعد أن مرر جروس لميتوما داخل المنطقة. وتصدى الحارس لتسديدة المهاجم الياباني لكنها ذهبت إلى ويلبيك على حافة منطقة الست ياردات لينهي الكرة بقدمه اليسرى في الشباك.

وظن صاحب الضيافة أنه سجل هدفا قبل نهاية الشوط الأول عبر بن أوزبورن لكن حكم الفيديو المساعد قال إنه كان متسللا.

وسجل روبنسون هدفا بالخطأ في مرماه من عرضية ميتوما في الدقيقة 75 وبعد ثلاث دقائق أخرى وجد جروس زميله أدينجرا في منطقة الجزاء من الجهة اليمنى فسدد الكرة بقدمه اليمنى في الشباك.

وأحرز أدينجرا هدفه الثاني في الدقيقة 85 عندما أفلت أنسو فاتي من عدة لاعبين ليجد لاعب منتخب ساحل العاج الذي أرسل الكرة من فوق الحارس.

(رويترز)





