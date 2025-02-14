رياضة | كرة قدم عالمية

برايتون يكرر تفوقه على تشيلسي ويهزمه بثلاثية في الدوري الإنكليزي

14 - فبراير - 2025

حجم الخط
0

لندن: كرر برايتون تفوقه على تشيلسي وفاز عليه بنتيجة 3/ صفر، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وكان برايتون قد أطاح بتشيلسي من بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي بعدما فاز عليه 2/1 في الدور الرابع الأسبوع الماضي، ليحقق الفوز الثاني على التوالي على منافسه.

ورفع برايتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 43 نقطة في المركز الرابع.

وتقدم برايتون عن طريق كارو ميتوما في الدقيقة 27، قبل أن يضيف زميله ياكوبا مينتيه الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 63 عاد مينتيه ليضيف الهدف الثاني له والثالث لبرايتون.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

برايتون يهزم ليفربول في الدقائق الأخيرة بالدوري الإنكليزي
19 - مايو - 2025
مانشستر سيتي يواصل نتائجه المتواضعة ويتعادل مع برايتون بالدوري الإنكليزي
15 - مارس - 2025
مدرب برايتون متحديا لاعبيه: نريد الوصول إلى قمم جديدة في الدوري الإنكليزي
7 - مارس - 2025
هدف ويلبيك في الوقت الإضافي يقود برايتون إلى دور الثمانية بكأس إنكلترا
2 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية