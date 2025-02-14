برايتون يكرر تفوقه على تشيلسي ويهزمه بثلاثية في الدوري الإنكليزي

لندن: كرر برايتون تفوقه على تشيلسي وفاز عليه بنتيجة 3/ صفر، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وكان برايتون قد أطاح بتشيلسي من بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي بعدما فاز عليه 2/1 في الدور الرابع الأسبوع الماضي، ليحقق الفوز الثاني على التوالي على منافسه.

ورفع برايتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 43 نقطة في المركز الرابع.

وتقدم برايتون عن طريق كارو ميتوما في الدقيقة 27، قبل أن يضيف زميله ياكوبا مينتيه الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 63 عاد مينتيه ليضيف الهدف الثاني له والثالث لبرايتون.

(د ب أ)