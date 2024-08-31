برايتون ينهي بداية أرسنال المظفرة للموسم بالتعادل معه 1-1

لندن: وضع برايتون آند هوف ألبيون حدا لبداية أرسنال المظفرة للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تعادلهما 1-1 في استاد الإمارات اليوم السبت حيث صمد أصحاب الأرض بعشرة لاعبين بعد طرد ديكلان رايس في الشوط الثاني.

سيطر أرسنال على الشوط الأول وتقدم بجدارة بعد أن وضع كاي هافرتس الكرة في الشباك في الدقيقة 38 بعد عمل رائع من بوكايو ساكا.

لكن بعد مرور أربع دقائق من بداية الشوط الثاني أصبحت مهمة أرسنال أكثر صعوبة بعد طرد رايس لحصوله على الإنذار الثاني قبل أن يتعادل المهاجم البرازيلي جواو بيدرو لبرايتون بعد 12 دقيقة أخرى. وأهدر الفريقان فرصا محققة للفوز بالمباراة المثيرة في وقت متأخر لكنهما خرجا بنقطة أبقت أرسنال وبرايتون دون هزيمة في مبارياتهما الثلاث حتى الآن.

(رويترز)