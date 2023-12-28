برايتون يهزم توتنهام 4-2 في الدوري الإنكليزي

برايتون (إنكلترا): تعرضت آمال توتنهام هوتسبير في حجز مقعد بالمربع الذهبي للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم لانتكاسة بخسارته 4-2 أمام مضيفه برايتون آند هوف ألبيون اليوم الخميس وتجنب بفضل انتفاضة متأخرة أكبر هزيمة منذ تولي أنجي بوستيكوجلو مسؤولية الفريق.

وكان توتنهام، الذي يعاني من إصابات عديدة، بحاجة للفوز ليتقدم للمركز الرابع متفوقا على مانشستر سيتي، لكن رصيده تجمد عند 36 نقطة في المركز الخامس.

وافتتح جوش هنشيلوود التسجيل بتسديدة قوية في الدقائق الأولى وعزز جواو بيدرو تقدم برايتون من ركلة جزاء لينهي صاحب الأرض الشوط الأول متقدما 2-صفر عن جدارة.

ورد الفريق الزائر في الشوط الثاني وظن ريتشارليسون أنه قلص الفارق لكن الحكم لم يحتسب الهدف، ولكن عندما سجل البديل برفيس إستوبينان لاعب برايتون الهدف الثالث من تسديدة صاروخية وبيدرو من علامة الجزاء مرة أخرى بدا أن الأمور قد حسمت لصالح برايتون.

لكن لاعب توتنهام البديل أليخو فيليز وضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 75 قبل أن يحرز بن ديفيز الهدف الثاني من ضربة رأس لتبدو العودة في النتيجة ممكنة.

وحرم القائم بيير-إيميل هويبرج لاعب توتنهام من التسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع وبدا برايتون متوترا لكنه صمد ليتقدم إلى المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة.

(رويترز)