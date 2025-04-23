برا وجوا.. الجيش ينضم إلى جهود إخماد الحرائق وسط إسرائيل- (فيديو)

القدس: انضمت وحدات من الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إلى جهود إخماد حرائق واسعة اندلعت بين مدينتي القدس وتل أبيب، بسبب موجة حر شديدة.

وأعلنت الشرطة عبر “إكس” إجلاء سكان بلدات بيت مئير إشتاؤول ومسيلات تسيون الواقعة بين المدينتين، فيما توقفت حركة القطارات ببعض المناطق.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن فرق الإطفاء، بما في ذلك طائرات خاصة، تواصل جهودها للسيطرة على الحريق الذي يمتد شمالا باتجاه شارع رقم 1.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مماثل إن “قوات من لواء الإنقاذ التابع للجبهة الداخلية، إلى جانب فرق الإطفاء البرية وسيارات الإطفاء من سلاح الجو وقسم التكنولوجيا واللوجستيات، تشارك في عمليات إخماد النيران، مع دعم من طائرة تصوير جوي”.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن موجة الحر الاستثنائية أشعلت حرائق في مناطق مختلفة، الأمر الذي دفع إلى وقف حركة القطارات مؤقتا بين مدينتي اللد (وسط) وبئر السبع (جنوب)، وكذلك بين اللد وبيت شيمش (وسط)، خشية اقتراب النيران من خطوط السكك الحديدية.

وتابعت: “تعمل في الميدان عشرات فرق الإطفاء بمساندة طائرتين ومروحية، في محاولة لمحاصرة النيران ومنعها من التمدد نحو المناطق السكنية”.

استنفار فرق الإطفاء في إسرائيل مع انتشار حرائق في مناطق مختلفة منها منطقة السهل الساحلي وقرب بيت شيمش#فيديو pic.twitter.com/licwLmetG1 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 23, 2025

ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى منطقة العمليات التي يتم من خلالها الإشراف على جهود وقف النيران في شمال القدس.

وقالت الشرطة على منصة إكس: “أجرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والمفتش العام للشرطة داني ليفي، تقييما خاصا للوضع في غرفة الطوارئ المشتركة التي أُقيمت في أشثاؤول”.

ولم تعلن السلطات حتى اللحظة عن وقوع خسائر بشرية، فيما لم يُكشف بعد عن حجم الخسائر المادية التي خلفتها النيران.

(الأناضول)