برشلونة الإسباني الأكثر إنفاقا على رواتب اللاعبين عام 2023

إسطنبول: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تصدر نادي برشلونة الإسباني قائمة الأندية الأوروبية الأكثر إنفاقا على رواتب اللاعبين عام 2023.

جاء ذلك في تقرير نشره “يويفا”، حول قائمة الأندية الأوروبية الأكثر إنفاقا على رواتب اللاعبين عام 2023.

ووفق التقرير، تصدر نادي برشلونة الإسباني القائمة، بعد وصول حجم إنفاقه على رواتب لاعبيه إلى 688 مليون دولار مسجلا زيادة بنسبة 39 بالمئة مقارنة بسنة 2022.

وحل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في المرتبة الثانية بعد إنفاقه 664 مليون دولار، متراجعا بنسبة 15 بالمئة مقارنة بحجم إنفاقه على رواتب اللاعبين في 2022، وذلك بعد مغادرة كل من اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار داي سيلفا للفريق.

وجاء نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثالث بعد إنفاقه 597 مليون دولار على رواتب اللاعبين بزيادة بلغت 18 بالمئة مقارنة بسنة 2022، بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه في سنة 2023.

(الأناضول)