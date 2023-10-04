برشلونة الإسباني يفوز على بورتو البرتغالي ويتصدر المجموعة الثامنة في أبطال أوروبا

لشبونة: اعتلى برشلونة الإسباني صدارة ترتيب المجموعة الثامنة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه بورتو البرتغالي 1 /صفر، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وكان برشلونة قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على رويال أنتويرب البلجيكي 5 /صفر، بينما فاز بورتو البرتغالي على شاختار دونتيسك الأوكراني 1/3.

وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد لبرشلونة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ورفع برشلونة رصيده إلى ست نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد بورتو عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن شاختار دونتيسك ، بينما يتذيل أنتويرب الترتيب بدون رصيد من النقاط.

ومرت الربع ساعة الأولى من المباراة بدون خطورة حقيقية من الفريق البرتغالي، لكن جواو فيليكس مهاجم برشلونة كان اللاعب الأكثر تهديدا للمرمى وحاول هز شباك بورتو كثيرا دون جدوى.

وفي الدقيقة 21 طالب لاعبو بورتو بضربة جزاء بعد تعرض مهدي طارمي مهاجم الفريق لتدخل من جوليوس كوندي مدافع برشلونة، غير أن الحكم أشار بمواصلة اللعب.

وبمرور الوقت تراجع أداء بورتو الهجومي، وعاد للدفاع بعد شن برشلونة العديد من الهجمات بقيادة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي غادر الملعب بسبب الإصابة، ليحل بدلا منه فيران توريس في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل توريس الهدف الأول لبرشلونة، حيث تسلم تمريرة رائعة من زميله إلكاي جوندوجان، لينطلق نحو المرمى ويضع الكرة في الشباك مسجلا الهدف الأول، لينتهي الشوط بتقدم برشلونة 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل برشلونة هجومه على منافسه الذي لم يقدم الكثير من الإضافة رغم تأخره بهدف على ملعبه ووسط جماهيره، لكن ذلك لم ينتج عن أي جديد.

وأنقذ كوندي مرمى برشلونة من فرصة هدف تعادل محقق لبورتو في الدقيقة 53، بعدما تدخل في اللحظة الأخيرة ليمنع بيبي مهاجم الفريق البرتغالي من تسجيل هدف بعد انفراد بمرمى تير شتيجن.

وتصدى تير شتيجن لتسديدة من جاليتو لاعب بورتو في الدقيقة 72، ليمنع بذلك فرصة كبيرة للفريق المضيف لتسجيل هدف التعادل.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز برشلونة 1 / صفر.

(د ب أ)