برشلونة بعشرة لاعبين يقسو على ريال 5-2 بنهائي كأس السوبر الإسبانية

سجل برشلونة أربعة أهداف في الشوط الأول ليقلب تأخره بهدف وصمد تحت الضغط بعشرة لاعبين خلال أغلب فترات الشوط الثاني ليهزم ريال مدريد 5-2 في نهائي كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم التي أقيمت في جدة اليوم الأحد.

ولعب برشلونة بعشرة لاعبين بداية من الدقيقة 57 بعدما طرد الحكم حارس مرمى برشلونة فويتشيخ شتينسني بعدما عرقل كيليان مبابي الذي كان منفردا بالبولندي خارج المنطقة مباشرة.

وكان مبابي قد افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة بعد انطلاقة سريعة مستغلا تمريرة من فينيسيوس جونيور ليكلل هجمة مرتدة سريعة.

لكن الرد لم يتأخر كثيرا، إذ أدرك الأمين جمال التعادل بعد مجهود فردي رائع توغل خلاله داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة منخفضة رائعة إلى داخل الشباك في الدقيقة 22.

وبعد مرور أكثر من نصف ساعة بقليل من عمر المباراة، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح برشلونة بعد تدخل حكم الفيديو المساعد ومشاهدة الواقعة على شاشة على جانب الملعب بعد تدخل متهور من إدواردو كامافينجا ضد جابي داخل المنطقة.

ونجح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 36.

وبعد ثلاث دقائق، عزز رافينيا تقدم فريقه بضربة رأس قوية مستغلا عرضية متقنة من جول كوندي من الجهة اليمنى.

وسجل أليخاندرو بالدي الهدف الرابع في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع مكللا هجمة مرتدة سريعة بعدما فقد لاعبو ريال الكرة من ركلة ركنية قرب منطقة جزاء برشلونة بعد انطلاقة رائعة من رافينيا.

واستمرت الإثارة في بداية الشوط الثاني عندما أطلق رودريجو لاعب ريال تسديدة مباشرة هائلة ارتدت من إطار المرمى ليرد برشلونة بهجمة سريعة اختتمها رافينيا بتسديدة إلى داخل الشباك.

وبعد مرور 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه شتينسني بعد تدخل حكم الفيديو المساعد ومشاهدة الواقعة على شاشة إلى جانب الملعب بعدما عرقل مبابي الذي انفرد به خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 60 نجح رودريجو في التسجيل من الركلة الحرة التي احتسبها الحكم إثر عرقلة مبابي على حدود المنطقة.

واستمرت محاولات ريال للعودة في النتيجة على أمل استغلال التفوق العددي لكنه لم يتمكن من هز الشباك رغم فرصتين محققتين أهدرهما جود بلينجهام ومبابي.

(رويترز)