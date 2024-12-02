برشلونة في مهمة البحث عن الفوز الغائب وريال مدريد في مواجهة صعبة بالدوري الإسباني

مدريد: يواصل فريقا برشلونة وريال مدريد صراعهما على صدارة جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني عندما يلعبان غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء مباراتيهما في الجولة التاسعة عشرة من المسابقة أمام ريال مايوركا وأتلتيك بلباو على الترتيب.

وجرى تقديم المباراتين بسبب انشغال الفرق الأربعة بخوض مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني التي تقام مطلع العام المقبل بالسعودية، حيث يلتقي برشلونة مع بلباو ويلعب الريال مع مايوركا، يومي 8 و9 يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويسعى فريق برشلونة للعودة للانتصارات عندما يواجه مضيفه ريال مايوركا غدا الثلاثاء، فيما يأمل الريال في تعثر برشلونة وتحقيق الفوز على أتلتيك بلباو، بعد غد الأربعاء، من أجل الانقضاض على الصدارة.

وفشل برشلونة في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات بالدوري، حيث تعادل في مباراة وخسر في مباراتين، كان آخرها أمام فريق لاس بالماس يوم السبت الماضي بنتيجة 1/2.

ويتواجد برشلونة على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام الريال، الذي لا زال لديه مباراة مؤجلة.

وجاءت بداية برشلونة لهذا الموسم قوية، تحت قيادة مدربه الألماني هانسي فليك، حيث حقق الفريق 11 انتصارا وخسر في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة في الـ15 مباراة التي خاضها بالدوري حتى الآن.

ولكن تراجع أداء الفريق مؤخرا ولم يحصد سوى نقطة واحدة في آخر ثلاث مباريات. لذلك، يهدف فليك لإعادة الفريق لطريق الانتصارات في مباراة مايوركا خاصة وأنه سيستعيد أحد أهم أسلحته الهجومية لامين يامال، الذي كان قد غاب عن الفريق في الفترة الماضية، وذلك بعدما شارك في الشوط الثاني أمام لاس بالماس.

مهمة برشلونة لن تكون سهلة على الإطلاق لاسيما وأنه يواجه فريق مايوركا الذي يقدم عروضا جيدة هذا الموسم، حيث يتواجد في المركز السادس برصيد 24 نقطة حصدها من الفوز في سبع مباريات والتعادل في ثلاث والخسارة في خمس.

ورغم أن الفريق لم يسجل سوى 15 هدفا هذا الموسم، لكنه يعول بشكل رئيسي على قوة دفاعه، حيث لم تتلق شباكه سوى 13 هدفا فقط في الـ15 مباراة التي خاضها ما جعله يحتل المركز الثالث، مناصفة مع خيتافي، كأقل الفرق تلقيا للأهداف.

ولكن مهمة مايوركا للحفاظ على شباكه أمام برشلونة لن تكون سهلة، خاصة وأن برشلونة هو أكثر الفرق تسجيلا للأهداف في الدوري حيث سجل 43 هدفا في 15 مباراة فقط.

في المقابل، سيكون ريال مدريد على موعد مع مباراة قوية عندما يحل ضيفا على أتلتيك بلباو بعد غد الأربعاء في مباراة يصعب التكهن بالفائز بها.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث تمكن الريال من الفوز بآخر ثلاث مباريات له بالدوري، كما أنه اقترب من برشلونة المتصدر، فيما يدخل بلباو المباراة منتشيا بفوزه في آخر مباراتين مع العلم أن الفريق لم يخسر في آخر ست مباريات.

ويدخل الريال منتشيا بعدما استعاد توازنه عقب الخسارة أمام ليفربول بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا، من خلال فوزه المستحق على خيتافي بهدفين نظيفين أمس الأحد.

وعانى الريال في الفترة الأخيرة من الكثير من الصعوبات بسبب الإصابات، ولكن كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق يرى أن الفريق يتحسن من مباراة لأخرى.

وقال عقب الفوز على خيتافي: “على الرغم من الصعوبات الكثيرة والإصابات الكثيرة، إلا أننا هنا ونقاتل بقوة. أشعر بالثقة لأننا استعدنا أسلوبنا والتركيز وروح الفريق. شيئا فشيئا، سنحل المشكلات. وفي تلك الأثناء، سنواصل القتال”.

ويرغب أنشيلوتي في تحقيق الفوز بالمباراة وعدم إهدار أي نقطة من أجل مواصلة مطاردة برشلونة على قمة الدوري، ويعول في هذا على الثنائي جود بيلينغهام والفرنسي كيليان مبابي في تسجيل الأهداف خاصة في ظل غياب فينيسيوس جونيور المصاب.

في المقابل، يتطلع بلباو لتحقيق الفوز من أجل حصد ثلاث نقاط إضافية تعزز من موقعه في المركز الرابع بجدول الترتيب، الذي يتواجد فيه برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف أمام فياريال.

ويدرك بلباو أن الفوز بهذه المباراة من شأنه أن يعيده بقوة للمنافسة على صدارة جدول الترتيب، لذلك من المنتظر أن يدفع إرنستو فالفيردي، مدرب بلباو، بقوته الضاربة المتمثلة في أويهان سانست، هداف الفريق، وإينياكي وليامز، بالإضافة للحارس أوناي سيمون.

(د ب أ)