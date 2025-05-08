 برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو حاسم لتحديد بطل الدوري الإسباني

مدريد: يتطلع فريق برشلونة للاقتراب خطوة كبيرة من حسم التتويج بلقب الدوري الإسباني، عندما يستضيف غريمه التقليدي ريال مدريد يوم الأحد المقبل في مباراة “الكلاسيكو” بالجولة الخامسة والثلاثين.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 79 نقطة بفارق أربع نقاط أمام ريال مدريد.

ويهدف برشلونة للفوز بهذه المباراة لتوسيع الفارق إلى سبع نقاط، ومع تبقي ثلاث جولات بعد مباراة الكلاسيكو سيكون برشلونة بحاجة للفوز في مباراة من تلك المباريات للتتويج بلقب الدوري، أو تعثر الريال.

وفي المقابل، يتطلع الريال إلى الفوز بهذه المباراة من أجل تقليص الفارق لنقطة واحدة وإشعال المنافسة على لقب الدوري في الجولات الأخيرة.

وسيكون هذا هو الكلاسيكو رقم 261 بين الفريقين، وخلال اللقاءات السابقة فاز ريال مدريد 105 مرات مقابل 103 لبرشلونة، وانتهت 52 مباراة بالتعادل.

والتقى الفريقان عدة مرات هذا الموسم، حيث حقق برشلونة انتصارات متتالية في عدة مواجهات. ومن أبرز هذه النتائج، فوز برشلونة 5 / 2 في نهائي كأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى فوزه برباعية نظيفة في لقاء الدوري الذي أقيم في أكتوبر/تشرين الأول 2024، كما فاز 3 / 2 في نهائي كأس ملك إسبانيا الشهر الماضي.

ولذلك يسعى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، لإيقاف سلسلة الهزائم الأخيرة أمام الغريم التقليدي، كما أنه يرغب في الفوز بهذه المباراة من أجل ترك ذكرى طيبة للجماهير، لاسيما وأن هناك العديد من التقارير التي تشير إلى أن هذا الموسم سيكون الأخير للمدرب الإيطالي المخضرم في تدريب الفريق.

وتحت قيادة هانسي فليك، اعتمد برشلونة أسلوب لعب يعتمد على الضغط العالي والاستحواذ على الكرة، وهو الأسلوب الذي حقق نتائج إيجابية طوال الموسم.

وسجل الفريق على أرضه مثير للإعجاب، حيث حقق 13 انتصارا، وتعادلا واحدا، و3 هزائم.

وأظهر الريال مدريد، بقيادة أنشيلوتي، مرونة تكتيكية وصمودا، حيث تكيف الفريق مع أساليب لعب مختلفة للفرق المنافسة.

وسجل الفريق خارج أرضه يتضمن 9 انتصارات، و5 تعادلات، و3 هزائم، مما يشير إلى قدرتهم على تحقيق نتائج جيدة في المباريات الخارجية.

ويدخل برشلونة المباراة بعد فترة عصيبة، حيث ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور قبل النهائي أمام إنتر ميلان الإيطالي في خسارة دراماتيكية بنتيجة 7 / 6 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ورغم هذه الانتكاسة، حقق الفريق فوزا مهما خارج أرضه 2 / 1 أمام بلد الوليد في آخر مباراة لهم في الدوري، مما أظهر صمودهم وتمسكهم بموقعهم على قمة الترتيب.

من جانب آخر، أظهر ريال مدريد أداء قويا في الأسابيع الأخيرة، حيث فاز في آخر ثلاث مباريات له في الدوري، بما في ذلك فوزه 3 / 2 على سلتا فيغو. وكان للمهاجم كيليان مبابي دور حاسم في نجاحهم الأخير، حيث سجل هدفين ليرتفع رصيده في الدوري إلى 24 هدفا، ليصبح بفارق هدف واحد فقط عن روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة.

وتفتتح مباريات هذه الجولة غدا الجمعة حيث يلتقي لاس بالماس مع رايو فاييكانو.

(د ب أ)