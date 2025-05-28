برشلونة يؤمّن لامين يامال بعقد جديد

إسطنبول: وقّع نجم كرة القدم الإسبانية الواعد لامين يامال، الثلاثاء، عقدا جديدا لمدة ست سنوات مع نادي برشلونة، ينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2031، بعد موسم استثنائي ساهم فيه بفوز النادي الكتالوني بالثلاثية المحلية.

وقال النادي الكاتالوني عبر موقعه الإلكتروني بالإنترنت: “توصل نادي برشلونة الإسباني ولامين يامال إلى اتفاق لتجديد عقده الذي سيربطه الآن بالنادي حتى 30 يونيو 2031”.

وتابع: “وقّع اللاعب عقده الجديد اليوم الثلاثاء في مكاتب النادي بحضور رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، والنائب الأول للرئيس رافا يوستا، والمدير الرياضي للنادي أندرسون لويس دي سوزا “ديكو”، من بين آخرين”.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد الجناح الإسباني البالغ من العمر 17 عاما، خريج أكاديمية لا ماسيا بالنادي، في نهاية موسم 2025-2026، لكن عقده الجديد طويل الأمد سيبقيه مع برشلونة حتى عام 2031.

وسجل يامال هذا الموسم 18 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة في 55 مباراة، حيث فاز برشلونة بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني في أول موسم للألماني هانز فليك كمدرب.

ورفع يامال، الذي ظهر لأول مرة مع برشلونة وهو في الخامسة عشرة من عمره في عام 2023، رصيد أهدافه مع الفريق الأول إلى 25 هدفا في 115 مباراة مع النادي.

ويعد يامال، الذي سيبلغ 18 عاما في يوليو/ تموز المقبل، أصغر لاعب يصل إلى 100 مباراة مع برشلونة، كما شارك في 19 مباراة دولية مع إسبانيا وكان جزءا من الفريق الذي فاز ببطولة أوروبا 2024، بفوزه على إنكلترا 2-1 في النهائي في برلين.

(الأناضول)