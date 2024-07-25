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برشلونة يبرم أولى صفقاته للموسم الجديد- (صورة)

25 - يوليو - 2024

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إسطنبول: أبرم نادي برشلونة الأربعاء، أولى صفقاته الصيفية للموسم الجديد 2025/2024، بالتعاقد مع اللاعب الشاب باو فيكتور لمدة 5 سنوات حتى 2029 قادما من صفوف جاره جيرونا.
وقال النادي الكاتالوني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “توصل برشلونة وجيرونا إلى اتفاق بشأن بقاء اللاعب باو فيكتور في صفوف البلوغرانا حتى 30 يونيو 2029”.
وانتقل اللاعب البالغ من العمر 22 عاما من نادي جيرونا إلى صفوف برشلونة مطلع الموسم الماضي لمدة عام على سبيل الإعارة، قبل أن يتفق الفريق الكاتالوني على ضمه بشكل نهائي.

وبدأ اللاعب مسيرته الاحترافية في الفريق الأول مع جيرونا بدوري الدرجة الثانية موسمي 2020/2019، 2021/2020، وشارك حينها رفقة الفريق في 8 مباريات.
وشارك باو فيكتور مع فريق برشلونة للشباب في 36 مباراة بالموسم المنقضي، نجح في تسجيل 7 أهداف وتمكن من المساهمة في 6 تمريرات حاسمة.
ومنح رافائيل ماركيز مدرب فريق رديف برشلونة السابق لاعبه باو فيكتور الفرصة في مركزي الجناح، قبل أن يشارك في مركز رأس الحربة والذي أظهر خلاله مستوى متميزا.

(الأناضول)

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