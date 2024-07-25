برشلونة يبرم أولى صفقاته للموسم الجديد- (صورة)

إسطنبول: أبرم نادي برشلونة الأربعاء، أولى صفقاته الصيفية للموسم الجديد 2025/2024، بالتعاقد مع اللاعب الشاب باو فيكتور لمدة 5 سنوات حتى 2029 قادما من صفوف جاره جيرونا.

وقال النادي الكاتالوني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “توصل برشلونة وجيرونا إلى اتفاق بشأن بقاء اللاعب باو فيكتور في صفوف البلوغرانا حتى 30 يونيو 2029”.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 22 عاما من نادي جيرونا إلى صفوف برشلونة مطلع الموسم الماضي لمدة عام على سبيل الإعارة، قبل أن يتفق الفريق الكاتالوني على ضمه بشكل نهائي.

توصل برشلونة وجيرونا إلى اتفاق بشأن بقاء اللاعب باو فيكتور في صفوف البلاوغرانا حتى 30 يونيو 2029 pic.twitter.com/Md7GqmFf1j — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 24, 2024

وبدأ اللاعب مسيرته الاحترافية في الفريق الأول مع جيرونا بدوري الدرجة الثانية موسمي 2020/2019، 2021/2020، وشارك حينها رفقة الفريق في 8 مباريات.

وشارك باو فيكتور مع فريق برشلونة للشباب في 36 مباراة بالموسم المنقضي، نجح في تسجيل 7 أهداف وتمكن من المساهمة في 6 تمريرات حاسمة.

ومنح رافائيل ماركيز مدرب فريق رديف برشلونة السابق لاعبه باو فيكتور الفرصة في مركزي الجناح، قبل أن يشارك في مركز رأس الحربة والذي أظهر خلاله مستوى متميزا.

(الأناضول)