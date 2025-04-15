برشلونة يبلغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته 3-1 أمام دورتموند

دورتموند (ألمانيا): خسر برشلونة بطل أوروبا خمس مرات 3-1 أمام بروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء لكنه بلغ الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في ستة مواسم بفضل انتصاره 5-3 في مجموع المباراتين.

وسجل سيرو جيراسي ثلاثية لدورتموند ليُنزل ببرشلونة أول هزيمة في كل المسابقات هذا العام، لكن هذا لم يمنع برشلونة من بلوغ قبل النهائي.

ويلتقي برشلونة في قبل النهائي مع الفائز من مواجهة إنتر ميلان الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني. وسيلتقي الفريقان غد الأربعاء في دور الثمانية.

ووجد الفريق الزائر نفسه في موقف دفاعي منذ البداية مع انطلاقة قوية لدورتموند وهجوم مكثف من أصحاب الأرض في محاولة للتعافي من الهزيمة 4-صفر في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

وحصل دورتموند، الذي تعادل 2-2 مع بايرن ميونيخ في دوري الدرجة الأولى الألماني يوم السبت الماضي، على فرصتين ذهبيتين في الدقائق الافتتاحية قبل أن يفتتح اللاعب الدولي الغيني التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 11 ليمنح فريقه تقدما مستحقا.

وتمكن الفريق الإسباني، الذي لم يخسر منذ بداية عام 2025 قبل مباراة الليلة، من العودة تدريجيا إلى المباراة، وكان بوسعه إدراك التعادل لولا تسديدة خاطئة من جول كوندي في الدقيقة 40.

وكان دورتموند الطرف الأقوى مع بداية الشوط الثاني رغم ذلك، وسجل جيراسي برأسه بعد أن أرسل له رامي بن سبعيني الكرة من ركلة ركنية بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني ما أشعل آمال فريقه في العودة في النتيجة ليحقق إنجازا قياسيا.

وفشلت محاولة دورتموند لمعادلة رقم برشلونة القياسي في دوري أبطال أوروبا بقلب تأخره بأربعة أهداف في مباراة الذهاب في مراحل خروج المغلوب عندما سجل بن سبعيني هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 54 وهو ما هدأ أعصاب الفريق الإسباني.

ووضع روبرت ليفاندوفسكي منافسه بن سبعيني تحت الضغط عندما كان يطارد تمريرة عرضية من فيرمين لوبيز، ليضع لاعب دورتموند الكرة في مرماه بالخطأ.

ثم سنحت فرصة للوبيز للتسجيل في الدقيقة 64 لكن تسديدته ذهبت بعيدا.

وأكمل جيراسي، أول لاعب من دورتموند يسجل 13 هدفا في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا، ثلاثيته في الدقيقة 76 مستغلا خطأ دفاعيا.

ولكن مع حاجة دورتموند إلى هدفين آخرين لتمديد المباراة إلى وقت إضافي، بدأ أصحاب الأرض يفقدون قوتهم تدريجيا لتنتهي المباراة بصعود برشلونة لقبل النهائي.

(رويترز)