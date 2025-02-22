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برشلونة يتجاوز لاس بالماس ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

22 - فبراير - 2025

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مدريد: استعاد برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه لاس بالماس 2/ صفر، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من المسابقة.
ورفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، والذي تصدر الترتيب مؤقتا بعد فوزه على بلنسية 3 /صفر، في وقت سابق من يوم السبت.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد لاس بالماس عند 23 نقطة في المركز السابع عشر.
وسجل داني أولمو هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 62، قبل أن يضيف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
(د ب أ)

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