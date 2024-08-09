برشلونة يتعاقد مع الدولي الإسباني داني أولمو

برشلونة: أعلن نادي برشلونة، الجمعة، تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الإسباني داني أولمو لمدة 6 مواسم قادما من لايبزيغ الألماني، مع شرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو في حال رحيله.

وقال النادي الكتالوني عبر موقعه الإلكتروني: “توصل برشلونة الإسباني ولايبزيغ الألماني إلى اتفاق بشأن انتقال داني أولمو”.

وتابع: “سيوقع اللاعب عقدا مع النادي لمدة ستة مواسم مقبلة، حتى 30 يونيو (حزيران) 2030، وتم تحديد قيمة الشرط الجزائي في عقده بـ500 مليون يورو”.

ويعود النجم الإسباني إلى النادي الذي غادره عندما كان مراهقا، بعد أن رحل عن أكاديمية “لا ماسيا” في سن السادسة عشرة للانضمام إلى دينامو زغرب الكرواتي في 2014، ثم وقع مع لايبزيغ عام 2020 مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

وكان مقررا أن يستمر عقد أولمو (26 عاما) مع لايبزيغ حتى عام 2027 والذي توج معه بكأس ألمانيا مرتين، وكأس السوبر الألماني مرة وحيدة.

وتألق أولمو مع منتخب إسبانيا خلال بطولة كأس أمم أوروبا الماضية “يورو 2024” بألمانيا، حيث ساهم في فوز الماتادور للمرة الرابعة بالبطولة عبر تاريخه.

وأوردت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن صفقة أولمو بلغت 47 مليون يورو، إضافة إلى حوافز قد ترفع الرقم إلى 60 مليون يورو يحصل عليها لايبزيغ.

(الأناضول)





