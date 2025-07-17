برشلونة يجدد عقد لامين يامال ويمنحه القميص رقم 10

إسطنبول: أعلن نادي برشلونة، الأربعاء، تجديد عقد نجمه الشاب لامين يامال، 6 مواسم مقبلة، ومنحه القميص رقم 10، ليستمر داخل قلعة “كامب نو” حتى صيف 2031، وذلك بعد بلوغه سن الـ18 عاما.

وقال النادي الكاتالوني في بيان عبر موقعه الإلكتروني: “رسميا سيرتدي لامين يامال القميص رقم 10 المنشود مع نادي برشلونة الموسم المقبل”.

وتابع: “في اليوم الذي وقّع فيه عقده الممتد حتى عام 2031، استلم اللاعب، الذي بلغ الثامنة عشرة مؤخرا، القميص الذي يحمل الرقم الشهير من الرئيس خوان لابورتا”.

وظهر يامال لأول مرة مع الفريق الأول مرتديا الرقم 41، وتألق بقميص رقم 27، وثبّت أقدامه بقميص رقم 19، والآن حان الوقت لرفع سقف التوقعات بارتداء الرقم 10 على ظهره والذي كان يحمله الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ومن بعده أنسو فاتي.

وأتم لامين يامال، عامه الثامن عشر الأحد الماضي، وبحلول ذلك الوقت كان قد لعب 106 مبارايات مع الفريق الأول؛ 73 في الدوري الإسباني، و23 في دوري أبطال أوروبا، و6 في كأس ملك إسبانيا و4 مباريات كأس السوبر، وسجل 25 هدفا وصنع 34 تمريرة حاسمة.

وبالمقارنة مع ميسي عند بلوغه سن 18 عاما، وعلى الرغم من أنه أصبح، في سن 17 عاما وثلاثة أشهر و22 يوما، أصغر لاعب يمثل برشلونة في مسابقة رسمية، فقد لعب تسع مباريات مع الفريق الأول للنادي.

ومنذ أول ظهور ليامال، فاز بلقبين في الدوري الإسباني، مع أنه لم يشارك سوى مرة واحدة خلال موسم 2022-2023 الذي توج فيه برشلونة باللقب.

ولم يغب سوى عن أربع مباريات فقط في الدوري خلال الموسمين الماضيين، كما فاز بكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

وعلى الصعيد الدولي، فاز يامال، ببطولة أوروبا مع إسبانيا، وخاض مع “لا روخا” إجمالي 21 مباراة، وسجل 6 أهداف، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

(الأناضول)