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برشلونة يخسر بعشرة لاعبين من موناكو في أبطال أوروبا

19 - سبتمبر - 2024

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موناكو: جاءت انطلاقة برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مخيبة للآمال بعد خسارته 2-1 أمام موناكو في مباراة تلقى ببدايتها ضربة قوية بعد طرد إيريك جارسيا.

وكانت بداية المباراة التي أقيمت على ملعب لويس الثاني حزينة لبرشلونة بعد طرد جارسيا عقب 11 دقيقة من البداية بعد ارتكابه مخالفة على تاكومي مينامينو، الذي كاد أن ينفرد بالمرمى بعد تمريرة خاطئة من الحارس مارك-أندريه تير شتيجن.

واستغل صاحب الأرض النقص العددي وتقدم بعدها بخمس دقائق عندما أطلق ماجنيس أكليوش تسديدة منخفضة قبل أن يدرك الأمين جمال هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 28 بتسديدة من حافة منطقة الجزاء استقرت في الزاوية البعيدة.

وحاول موناكو تسجيل الهدف الثاني وكان له ما أراد في الدقيقة 72 عن طريق البديل جورج إيلنيكينا بتسديدة قوية سكنت شباك الحارس تير شتيجن، ليحقق صاحب الأرض فوزه الأول منذ خمس سنوات في أبرز مسابقة أوروبية للأندية.

(رويترز)

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