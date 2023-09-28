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برشلونة يخضع لتحقيق للاشتباه في دفع رشى تتعلق بقضية تحكيم

منذ 15 دقيقة

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مدريد: كشفت وثيقة اليوم الخميس أن نادي برشلونة يخضع لتحقيق رسمي للاشتباه في دفع رشى في قضية تتعلق بأنشطة لجنة الحكام في البلاد خلال عقدين.

وقال القاضي المسؤول عن التحقيق خواكين أغيري لوبيز في وقت سابق هذا الشهر، أن برشلونة ربما استفاد من “فساد ممنهج محتمل”.

ونفى برشلونة في بيان في فبراير/ شباط الماضي ارتكاب أي مخالفة.

وفي مارس/ آذار الماضي، قدم مدعون شكوى تتعلق بمدفوعات مزعومة بأكثر من 7.3 مليون يورو على مدار 17 عاما إلى شركات مملوكة لخوسيه ماريا إنريكيز نغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني في الفترة من 1993 إلى 2018.

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