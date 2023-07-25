برشلونة يرد على الأنباء التي تربطه بمحاولة التعاقد مع مبابي

لندن- “القدس العربي”:

كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن موقف نادي برشلونة بعد أنباء عن محاولات ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان.

وأكدت صحيفة “سبورت”، أن النادي الكتالوني لا يعلم أي شيء عن الأخبار التي تتحدث عن محاولات ضم مبابي إلى صفوفهم.

وأوضح مصدر من داخل برشلونة أن النادي لا يعلم أي شيء عما يتم تداوله في الوقت الحالي، نافيا لوكالة الأنباء الإسبانية هذا الأمر.

وأبدى نادي برشلونة اندهاشه من الأخبار التي اعتبرها مناورة من قبل النادي الباريسي، للفت الانتباه أثناء تفكيرهم في خيارات مختلفة في السوق أو للضغط على ريال مدريد الذي لم يخف أبدا اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب.

¿NO ESTÁN EN LA ECUACIÓN? 🤨 Barcelona no habría buscado a Kylian Mbappéhttps://t.co/77PboXvjng — Claro Sports (@ClaroSports) July 25, 2023

سبق لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، التأكيد على وجود اجتماع بين برشلونة وباريس سان جيرمان للقيام بصفقة تبادلية تشمل عدة لاعبين من أجل نقل مبابي لبطل الدوري الإسباني.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو 2024 ما يعني أنه سيصبح حينها لاعبا حرا للانتقال إلى أي ناد آخر من دون مقابل، ودون الرجوع لإدارة الفريق الباريسي.

ولكن النادي الباريسي يرفض رحيل نجمه مجانا، وطلب منه التوقيع على عقد جديد أو الموافقة على بيعه هذا الصيف.

في المقابل، يرفض مبابي، المستبعد عن جولة الفريق في اليابان وكوريا الجنوبية استعدادا للموسم المقبل، تجديد عقده في ظل اقتناع النادي الباريسي باتفاق لاعبه مع ريال مدريد لحمل ألوانه بدءا من الصيف المقبل.