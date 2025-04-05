برشلونة يرفض هدية الريال ويسقط في فخ التعادل مع ريال بيتيس بالدوري الإسباني

مدريد: أهدر برشلونة فرصة توسيع الفارق في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعدما تعادل مع ضيفه ريال بيتيس 1/1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من المسابقة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 67 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة بفارق أربع نقاط، لكنه في المقابل أهدر فرصة توسيع الفارق إلى ست نقاط، بعدما لم ينجح في استغلال تعثر ريال مدريد صاحب المركز الثاني بالهزيمة أمام بلنسية 2/1 في وقت سابق من اليوم السبت.

على الجانب الآخر، رفع بيتيس رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس، بفارق تسع نقاط خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، وبفارق خمس نقاط خلف أتلتيك بلباو صاحب المركز الرابع.

وتقدم برشلونة عن طريق غافي في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك ناثان بيدرو التعادل لبيتيس في الدقيقة 17.

(د ب أ)