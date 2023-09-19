برشلونة يسحق أنتويرب 5-صفر بفضل ثنائية فيلكس

برشلونة: سجل جواو فيلكس هدفين ليسحق برشلونة ضيفه أنتويرب البلجيكي 5-صفر في المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وافتتح فيلكس، المنضم إلى برشلونة في اليوم الأخير من الانتقالات الصيفية، التسجيل في الدقيقة 11 ثم صنع الهدف الثاني لزميله روبرت ليفاندوفسكي بعد ذلك بثماني دقائق ليصل المهاجم البولندي إلى 100 هدف في البطولات الأوروبية.

وأرسل رافينيا كرة حولها المدافع جيله باتايل بالخطأ في مرماه ليتقدم برشلونة 3-صفر.

وأحرز خافي وفيلكس هدفين في الشوط الثاني ليكمل بطل أوروبا خمس مرات فوزه الكبير.

(رويترز)