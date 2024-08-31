برشلونة يسحق بلد الوليد بسباعية وينفرد بصدارة الدوري الإسباني

برشلونة- إسبانيا: انفرد برشلونة بصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد فوزه الكاسح على ضيفه بلد الوليد 7 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمسابقة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط عن فياريال صاحب المركز الثاني وثماني نقاط عن سيلتا فيغو في المركز الثالث، وبفارق سبع نقاط كاملة عن ريال مدريد، الغريم التقليدي، الذي يحتل المركز الخامس.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بلد الوليد عند أربع نقاط في المركز الثاني عشر.

وتقدم برشلونة في الدقيقة 20 عن طريق رافينيا، وبعده بأربع دقائق سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني، فيما أضاف جوليس كوندي الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 64 سجل رافينيا الهدف الثاني له والرابع لبرشلونة، وعاد ليكمل ثلاثيته الشخصية في الدقيقة 72 مسجلا الهدف الخامس، فيما أضاف داني أولمو الهدف السادس في الدقيقة .82

وفي الدقيقة 85 سجل فيران توريس الهدف السابع لبرشلونة.

ودخل برشلونة المباراة برباعي هجومي متنوع الأدوار، حيث يتواجد داني أولمو كصانع ألعاب، ويتواجد لامين يامال على الجهة اليمنى، ورافينيا على الجهة اليسرى، فيما يلعب البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في مركز المهاجم

من جانبه دخل بلد الوليد المباراة محاولا تكرار سيناريو مواجهته مع ريال مدريد، والذي رغم خسارته صفر 3/، قدم مباراة جيدة على المستوى الدفاعي وبادر بالهجوم في بعض الفترات من المباراة.

وفي الدقيقة 20 نجح برشلونة في تسجيل الهدف الأول عن طريق رافينيا، الذي تلقى كرة طولية من المدافع باو كوبارسي، ليروضها بالصدر ويضعها في شباك كارل هاين حارس بلد الوليد.

ولم تمض أربع دقائق حتى نجح برشلونة في إضافة الهدف الثاني عن طريق ليفاندوفسكي، حيث تلقى تمريرة رائعة من منتصف الملعب من زميله لامين يامال، ليروض الكرة ويسددها في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

وتصدى حارس برشلونة، مارك أندير تيرشتيغن، لفرصة خطيرة في الدقيقة 36، حيث لعب كيكي بيريز كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لزميله إيفان سانشيز، ليتسلمها ويسددها لكن الحارس الألماني أبعد الخطر عن مرماه في أول فرصة تشكل تهديدا حقيقيا من جانب بلد الوليد.

ورد برشلونة بمحاولة أخرى بعد ذلك بدقيقتين، حيث سدد داني أولمو كرة قوية لكن كارل هاين أمسك بالكرة على مرتين.

وكاد أولمو أن يضيف الهدف الثالث، حينما سدد كرة أرضية خادعة داخل منطقة الجزاء، لتصطدم بالقائم الأيسر لمرمى بلد الوليد في الدقيقة 40.

ونجح برشلونة في تسجيل الهدف الثالث عن طريق جوليس كوندي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، حيث استغل حالة من الارتباك لدى دفاع بلد الوليد خلال تشتيت كرة منفذة من ضربة ركنية، لتصل إليه الكرة ويسددها في شباك الحارس كارل هاين.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم برشلونة بثلاثية نظيفة على بلد الوليد.

ومع بداية الشوط الثاني واصل برشلونة تفوقه على منافسه، ووصل هجومه على مرمى كارل هاين، لكن الافتقاد للمسة الأخيرة بالشكل الصحيح تسبب في ضياع كم هائل من تلك الفرص.

وكان أبرز تلك الفرص في الدقيقة 54، حينما لعب بيدري كرة طويلة لتصل إلى رافينيا على الجهة اليمنى، ليمرر الكرة إلى لامين يامال الذي أوصلها لأولمو أمام المرمى، لكن الكرة مرت إلى جوار القائم الأيمن.

كما تصدى كارل هاين لفرصة أخرى بعد ذلك بدقيقة واحدة فقط، حينما مرر أولمو الكرة إلى رافينيا لينفرد بمرمى بلد الوليد، لكن هاين تصدى للفرصة بنجاح.

وسدد ليفاندوفسكي كرة قوية داخل منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت بالقائم الأيسر لمرمى الحارس كارل هاين في الدقيقة .57 وفي الدقيقة 63 سجل برشلونة هدفه الرابع عن طريق رافينيا، وذلك بعد كرة مررها لامين يامال إلى ليفاندوفسكي، ليحاول الأخير التسجيل في الشباك لكن دفاع بلد الوليد تدخل لمنع الخطر، لتصل الكرة إلى رافينيا في مواجهة المرمى ليهز شباك هاين للمرة الثانية له والرابع لبرشلونة.

وسجل برشلونة هدفه الخامس في الدقيقة 72 عن طريق رافينيا الذي سجل هدفه الشخصي الثالث، حيث توغل لامين يامال في عمق دفاع بلد الوليد ليمرر كرة رائعة إلى رافينيا، الذي وضعها في شباك كارل هاين بسهولة.

وواصل برشلونة عرضه المشوق، ونجح في إضافة الهدف السادس عن طريق داني أولمو، الذي توغل بالكرة داخل منطقة جزاء بلد الوليد، مراوغا أكثر من لاعب ليضع الكرة في شباك هاين في الدقيقة 82.

وبعد ثلاث دقائق سجل البديل فيران توريس الهدف السابع لبرشلونة، بعدما تلقى كرة عرضية أرضية من رافينيا، مؤكدا تفوق فريقه الكاسح في المباراة، فيما لم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز برشلونة 7 / صفر.

(د ب أ)