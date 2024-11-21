برشلونة يسعى إلى استعادة طريق الانتصارات في الدوري الإسباني عبر بوابة سيلتا فيغو

مدريد: يسعى فريق برشلونة إلى العودة لطريق الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يحل ضيفا ثقيلا على فريق سلتا فيغو السبت المقبل في الجولة الرابعة عشرة من المسابقة، التي تستأنف بعد انتهاء فترة توقف الدوري، بسبب أجندة المباريات الدولية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وكان برشلونة خسر أمام ريال سوسيداد بهدف نظيف قبل فترة توقف الدوري الأخيرة، ولكنه حافظ على صدارة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، بفارق ست نقاط أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.

ويعلم هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، أن عدم تحقيق الفوز أمام سلتا فيجو سيرفع من معنويات ريال مدريد، الذي يواجه ليغانيس يوم الأحد المقبل، لتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط وإشعال المنافسة على الصدارة، لاسيما وأن الريال لعب مباراة أقل من برشلونة.

ولذلك، حرص فليك على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال مباراته الأخيرة، خلال فترة توقف الدوري، وأبلغ لاعبيه بضرورة التركيز في المباريات المقبلة وعدم إهدار أي نقاط من أجل الاستمرار على قمة جدول الترتيب.

ويقدم فليك موسما جيدا للغاية مع برشلونة حتى الآن، حيث حقق 11 انتصارا وتلقى هزيمتين فقط بالدوري، حيث تعد هذه هي واحدة من أفضل بدايات برشلونة للموسم.

ويواجه فليك أزمة كبيرة في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين، في مقدمتهم مارك أندريه تير شتيغن، الذي انتهى موسمه بسبب الإصابة، بالإضافة لأنسوماني فاتي وروناد أراوخو وأندرياس كريستينسين ومارك بيرنال بسبب الإصابة.

كما تحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي لامين يامال والبولندي روبرت ليفاندوفسكي وإريك جارسيا، وإن كان هناك إمكانية كبيرة للحاق ليفاندوفسكي وجارسيا باللقاء.

ورغم هذه الغيابات رفع فليك شعار التحدي لتعويض هذه الغيابات، خاصة وأنه يمتلك العديد من اللاعبين الآخرين الذي يمكنه بناء خطته عليها.

ويملك برشلونة أفضلية في تاريخ مواجهاته أمام سيلتا فيغو في الدوري، حيث التقيا 116، فاز برشلونة في 73 مباراة وفاز سيلتا فيغو في 28 مباراة وتعادلا في 15 مباراة، كان آخرها فوز برشلونة 2 / 1 في مباراة الإياب بالموسم الماضي.

ورغم أن الأرقام تصب في مصلحة برشلونة، لن يكون سيلتا فيغو صيدا سهلا على الإطلاق، خاصة وأنه يقدم عروضا جيدة منذ بداية الموسم، حيث حصد الفريق حتى الآن 17 نقطة جعلته يتواجد في المركز الحادي عشر، محققا خمسة انتصارات وست هزائم وتعادلين.

كما أنه خاض حتى الآن سبع مباريات على أرضه في الدوري، لم يخسر سوى اثنتين فقط، أمام أتلتيكو وريال مدريد، وفاز في أربع مباريات وتعادل في مباراة، مما يعني أن برشلونة سيواجه صعوبة كبيرة في اللعب على أرض سيلتا فيغو.

وفي بقية المباريات التي تقام في نفس اليوم، يلتقي بلنسية مع ريال بيتيس، وأتلتيكو مدريد مع ديبورتيفو ألافيس، ولاس بالماس مع ريال مايوركا، وجيرونا مع إسبانيول.

وستتجه الأنظار صوب ملعب بورتاركي يوم الأحد المقبل، لمتابعة مباراة ريال مدريد مع مضيفه ليغانيس.

وقبل فترة توقف الدوري تمكن الريال من العودة لطريق الانتصارات بتحقيقه الفوز على أوساسونا برباعية نظيفة، حيث سبق هذا اللقاء الخسارة في مباراتين أمام برشلونة برباعية نظيفة وأمام ميلان في دوري أبطال أوروبا 1 / 3.

ويحتل الريال المركز الثاني برصيد 27 نقطة، بعدما حقق ثمانية انتصارات وثلاثة تعادلات وهزيمة، في12 مباراة فقط، ويتطلع إلى تحقيق الفوز أمام ليغانيس على أمل انتظار هدية من سيلتا فيغو بإيقاف برشلونة ليتقلص الفارق بينهما، مع الوضع في الاعتبار وجود مباراة مؤجلة لدى الريال يمكنه من خلالها تقليص الفارق أكثر.

وفي المقابل، لا يريد ليغانس أن يكون صيدا سهلا أمام الريال، خاصة وأنه يخوض اللقاء على أرضه ووسط جماهيره، كما أنه يسعى للفوز بالمباراة من أجل تحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

وفي بقية المباريات التي تقام يوم الأحد أيضا، يلتقي أوساسونا مع فياريال، وإشبيلية مع رايو فاييكانو، وأتلتيك بلباو مع ريال سوسيداد.

وتفتتح مباريات هذه الجولة الجمعة حينما يلتقي خيتافي مع بلد الوليد.

(د ب أ)