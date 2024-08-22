 برشلونة يسعى لمواصلة بدايته الجيدة وريال مدريد يبحث عن استعادة توازنه في الدوري الإسباني

برلين: يسعى فريق برشلونة لمواصلة بدايته الجيدة في الموسم الجديد، حيث يهدف للفوز على أتلتيك بلباو عندما يلتقيان بعد غد السبت في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وتمكن فريق برشلونة من قلب تأخره بهدف نظيف في مباراته الافتتاحية بالدوري أمام فالنسيا إلى فوز 2 / 1، بفضل الهدفين اللذين سجلهما المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.

ومن المنتظر أن يعتمد هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة على طريقة 4 3- 3- أمام بلباو، حيث ينتظر أن يتواجد مارك أندريه تير شتيغن في حراسة المرمى، وأمامه إنيغو مارتينيز وباو كوبارسي وأليخاندرو بالدي وحوليس كوندي، وفي الوسط مارك كاسادو ومارك بيرنال وفيران توريس، فيما سيتواجد في الهجوم لامين يامال ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.

ويفتقد برشلونة لجهود أنسوماني فاتي ورونالد أراوخو وفرينكي دي يونغ وغافي بسبب الإصابات المختلفة.

في المقابل يدخل فريق أتلتيك بلباو المباراة بحثا عن تحقيق فوزه الأول في الدوري هذا الموسم بعدما تعادل في مباراته الأولى أمام خيتافي 1/1.

ومن المتوقع أن يلعب بلباو بطريقة دفاعية نسبيا 4-2-3-1 ، حيث ينتظر أن يتواجد أليكس باديلا في حراسة المرمى وفي الدفاع أندوني غوروسابيل ويراي وأيتور باريديس ويوري برشيشي. وفي الوسط بينات برادوس وميكيل فيسجا، وأمامهما إينياكي ولياز وأويهان سانكيت ونيكو ويليامز، وفي الهجوم غوركا غوروزيتا.

وفي مباريات يوم الأحد، سيبحث ريال مدريد عن استعادة توازنه عندما يواجه بلد الوليد.

وفشل الريال في تحقيق الفوز في أول جولة له بالدوري هذا الموسم حيث اكتفى بالتعادل مع ريال مايوركا.

ولم يقدم الريال العرض المنتظر منه في أول مباراة محلية، رغم أن الفريق كان قد قدم عرضا جيدا أمام أتالانتا في مباراة كأس السوبر الأوروبي والتي فاز بها بهدفين نظيفين.

ورغم أن الريال يملك خط هجوم قويا للغاية خاصة بعد انضمام كيليان مبابي لرودريغو وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، لكن الفريق فشل في تسجيل أكثر من هدف أمام مايوركا، وهو الأمر الذي يسعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتداركه أمام بلد الوليد.

وسيفتقد ريال مدريد لجهود فيرلاند ميندي بعدما حصل على بطاقة حمراء في الجولة الماضية.

ويطمح بلد الوليد هو الآخر في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الريال بعدما نجح في الفوز على إسبانيول في الجولة الأولى حيث يرغب الفريق في تحقيق مفاجأة ومواصلة الانتصارات بالدوري.

(د ب أ)