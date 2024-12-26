برشلونة يضع محمد صلاح في دائرة اهتماماته

إسطنبول: ذكرت وسائل إعلام إسبانية، الأربعاء، أن نادي برشلونة وضع الدولي المصري محمد صلاح، ضمن قائمة من اللاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوفه عقب انتهاء عقده مع نادي ليفربول نهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، في تقرير لها: “يتابع نادي برشلونة عن كثب سوق اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في الصيف حتى يتمكن من تعزيز تشكيلة الموسم المقبل بدون تكلفة بلاعبين رفيعي المستوى، كما فعل في الماضي مع إينيغو مارتينيز، وإلكاي غوندوغان، وأندرياس كريستنسن، أو فرانك كيسي”.

وتابعت: “اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل، سيكون هناك العديد من اللاعبين المثيرين للاهتمام الذين سيكونون قادرين على التفاوض بحرية حول مستقبلهم، ولدى نادي برشلونة بعض الأهداف في قائمة أهدافه لمنح الفريق قفزة في الجودة”.

وأضافت: “مع ذلك، فإن التعاقدات الخاصة بهم لن تكون سهلة بسبب المنافسة الشديدة من الأندية الأخرى التي ترغب أيضا في الاستفادة من وضعها التعاقدي لضمهم دون دفع أموال باهظة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين تلك الأسماء جوناثان تاه (ليفركوزن) وجوشوا كيميتش وألفونسوا ديفيز (بايرن ميونخ) وتوماس بارتي (أرسنال)، وجوناثان ديفيد (ليل) ومحمد صلاح (ليفربول).

وأفادت: يعد نجم ليفربول (32 عاما) أحد أفضل لاعبي الموسم، لكنه أشار (صلاح) في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى أنه “خارج الفريق أكثر منه داخله” لأنه لم يتلق عرض تجديد.

وواصلت الصحيفة الحديث عن صلاح بالقول: “الأندية الكبرى في أوروبا تنتظر بالفعل تطور حالة الجناح المصري، على الرغم من أن برشلونة لم يتخذ أي خطوة بعد منذ تواجد لامين يامال في مركز الجناح الأيمن”.

وأردفت: “يجب أن يقدم ليفربول عرضا قريبا للاحتفاظ بصلاح، لكن المسلسل حول مستقبله قد تم تقديمه”.

(الأناضول)