برشلونة يعزز صدارته للدوري بالفوز 1-صفر على ليغانيس

ليغانيس- إسبانيا: عزز برشلونة صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه 1-صفر على ليغانس بفضل هدف عكسي سجله المدافع خورخي ساينز اليوم السبت ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة رقم 13 في المسابقة.

وبعد شوط أول محتدم شهد فرصا من الجانبين، لعب رافينيا كرة عرضية باتجاه روبرت ليفاندوفسكي في الشوط الثاني حولها خورخي ساينز عن طريق الخطأ في مرماه أثناء محاولة تشتيتها.

ولعب ليفاندوفسكي، الذي كان يسعى لتسجيل هدفه رقم 100 مع الفريق القطالوني، ضربة رأس أخطأت طريقها إلى المرمى مستغلا عرضية رافينيا قبل أن يخرج اللاعب البولندي وينزل فيران توريس بدلا منه في الدقيقة 67.

وظن ليغانيس أنه أدرك التعادل من ضربة رأس لعبها داني رابا لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

ويرتفع رصيد برشلونة إلى 70 نقطة بفارق سبع نقاط أمام ريال مدريد ثاني الترتيب الذي يواجه ألافيس غدا الأحد، بينما يظل ليغانيس المهدد بالهبوط في المركز 19 وقبل الأخير برصيد 28 نقطة.

(رويترز)