 برشلونة يعلن عن تفاصيل إصابة نجميه ليفاندوفسكي ولامين يامال

برشلونة: يغيب مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي، وزميله الجناح الشاب لامين يامال عن منتخبي بولندا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية هذا الشهر بسبب الإصابة.

وقال برشلونة متصدر الدوري الإسباني، في بيان رسمي اليوم الإثنين، إن ليفاندوفسكي يعاني من مشكلة في الظهر، وسيحصل على راحة لمدة 10 أيام تقريبا.

وأوضح أيضا أن يامال يعاني من شد في الكاحل، وسيغيب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وغاب يامال (17 عاما) عن خسارة برشلونة بهدف أمام ريال سوسيداد أمس الأحد، بينما شارك ليفاندوفسكي في المباراة بالكامل.

(د ب أ)