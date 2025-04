برشلونة يعلن غياب لاعبه داني أولمو عن الملاعب 5 أسابيع بسبب الإصابة- (تدوينة)

برشلونة: أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم الإثنين عن إصابة لاعبه داني أولمو وغيابه عن الملاعب عدة أسابيع.

وأشار برشلونة في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” إلى أن أولمو يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيمن، وسيغيب عن الملاعب فترة تتراوح بين أربعة وخمسة أسابيع.

Tests conducted this morning on Dani Olmo have revealed that he has injured his right hamstring. He is expected to be unavailable for about 4 to 5 weeks. pic.twitter.com/8XB1Qa4RE3

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2024