برشلونة يعلن غياب لاعبه داني أولمو عن الملاعب 5 أسابيع بسبب الإصابة- (تدوينة)

برشلونة: أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم الإثنين عن إصابة لاعبه داني أولمو وغيابه عن الملاعب عدة أسابيع.

وأشار برشلونة في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” إلى أن أولمو يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيمن، وسيغيب عن الملاعب فترة تتراوح بين أربعة وخمسة أسابيع.

Tests conducted this morning on Dani Olmo have revealed that he has injured his right hamstring. He is expected to be unavailable for about 4 to 5 weeks. pic.twitter.com/8XB1Qa4RE3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2024

من جانبها أشارت إذاعة راديو كتالونيا إلى أن إصابة لاعب برشلونة أكثر خطورة مما كان متوقعا في البداية، وأنه سيغيب عن فريقه ست مباريات على الأقل.

ولفتت إلى أن داني أولمو سيكون جاهزا لمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد المقرر لها يوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو.

وأصيب أولمو خلال مباراة برشلونة وجيرونا التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 4/1 ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس الأحد.

وسجل أولمو الهدف الثالث لبرشلونة قبل خروجه مصابا حيث أجبر المدرب الألماني هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة على استبداله بعد مرور 61 دقيقة ليشارك مكانه إيريك جارسيا.

وكان اللاعب الإسباني الذي توج مع منتخب بلاده بلقب أمم أوروبا يورو 2024 بألمانيا انضم لصفوف برشلونة في أواخر فترة الانتقالات الصيفية قادما من لايبزيغ الألماني، ووقع عقدا يمتد حتى صيف 2030.

وسجل أولمو ثلاثة أهداف بقميص برشلونة في بطولة الدوري بشباك رايو فايكانو وبلد الوليد وجيرونا، ليساهم بقوة في اعتلاء الفريق الكتالوني قمة الترتيب برصيد 15 نقطة محققا العلامة الكاملة بالفوز في أول خمس مباريات.

ويستعد برشلونة أيضا لانطلاقة مشواره في دوري أبطال أوروبا حيث سيحل ضيفا على موناكو يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

(د ب أ)