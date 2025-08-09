برشلونة يعيد شارة القيادة لحارسه الألماني تير شتيغن

إسطنبول: أعلن نادي برشلونة الإسباني، الجمعة، إعادة شارة القيادة مجددا إلى حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيغن، بعد 24 ساعة من سحبها منه، وذلك بعد امتثاله للتوقيع على التقرير الطبي لعمليته الجراحية.

وقال النادي الكاتالوني في بيان: “يعلن النادي أن اللاعب مارك أندريه تير شتيغن، وقّع على التفويض اللازم للنادي لإرسال التقرير الطبي المتعلق بجراحته إلى رابطة الدوري الإسباني”.

وتابع: “تم إغلاق القضية التأديبية وأصبح اللاعب قائدا للفريق الأول مرة أخرى اعتبارا من الفور”.

وسيسمح التوقيع على الوثيقة لبرشلونة بإبلاغ رابطة الدوري الإسباني بأن لاعبه المخضرم تير شتيغن، سيغيب عن الملاعب لأربعة أشهر أو أكثر، وهو ما سيؤدي إلى تفعيل بند في القواعد يسمح لهم استغلال راتبه في تسجيل لاعب جديد.

وكان الألماني الدولي، خضع لعملية جراحية أخرى في الظهر، ليدخل بسببها في خلاف مع برشلونة بسبب عدم رغبته في مشاركة بياناته الطبية مع رابطة الدوري الإسباني.

وأثار شتيغن، غضب الإدارة، عندما كتب منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إنه سيغيب عن الملاعب لثلاثة أشهر، لسد الطريق أمام النادي لقيد لاعب جديد مكانه.

وشملت تعاقدات أبطال الدوري الإسباني في الصيف وصول حارس المرمى خوان غارسيا من إسبانيول، والمهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد.

(الأناضول)