برشلونة يفرط في التقدم وينقاد للتعادل مع سيلتا فيغو بالدوري الإسباني

مدريد: خطف سيلتا فيغو تعادلا صعبا مع ضيفه برشلونة 2/2، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وبفارق سبع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم الأحد في نفس الجولة مع مضيفه ليغانيس.

على الجانب الآخر، رفع سيلتا فيغو رصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم برشلونة في الدقيقة 15 عن طريق رافينيا، قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 84 سجل ألفونسو جونزاليس الهدف الأول لسيلتا فيغو، فيما سجل زميله هوجو ألفاريز التعادل في الدقيقة .86

و أكمل برشلونة المباراة بعشر لاعبين بعد طرد لاعبه مارك كاسادو في الدقيقة 82.

وبدأت المباراة بمحاولات من سيلتا فيغو لتسجيل هدف تقدم مبكر في شباك برشلونة، لكن دفاع الفريق الضيف كان بالمرصاد ومنع المحاولات المبكرة للفريق المضيف.

من جانبه استعان برشلونة بنجمه وهدافه البرازيلي رافينيا، إلى جانب روبرت ليفاندوفسكي، مع وجود جافي كصانع ألعاب وداني أولمو.

وفي الدقيقة 15 نجح برشلونة في تسجيل هدف التقدم عن طريق رافينيا، حينما تسلم كرة رائعة من مسافة بعيدة من زميله جوليس كوندي، ليتقدم بالكرة داخل منطقة الجزاء ويراوغ المدافع أوسكار مينجويزا، ويسدد الكرة في شباك الحارس فيسنتي جوايتا.

وسدد إلياكس موريبا، لاعب وسط سيلتا فيجو، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليبعدها إينياكي بينا، حارس برشلونة إلى ضربة ركنية لم تسفر عن جديد في الدقيقة 19.

واعترض لاعبو سيلتا فيغو وجماهيره على الحكم بعدما وجه البطاقة الصفراء لياجو أسباس مهاجم الفريق في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعد مطالبة الأخير له بمنح جيرارد مارتن مدافع برشلونة البطاقة الصفراء الثانية وبالتالي الطرد بعد تدخله القوي عليه، لينتهي الشوط الأول وسط اعتراضات واسعة من اللاعبين والجماهير في سيلتا فيغو.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى هانزي فليك، مدرب برشلونة، تغييره الأول بخروج جيرارد مارتن ودخول هيكتور فورت، وذلك بهدف حماية مارتن من تلقي الإنذار الثاني والخروج مطرودا.

وجاء الضغط هادئ نسبيا بين الفريقين مع بداية أحداث الشوط الثاني، فيما كان سيلتا فيجو متحفزا من أجل تسجيل هدف التعادل، وغلبت الخشونة على أداء لاعبيه، متأثرين بقرارات الحكم في الشوط الأول.

وكاد أسباس أن يسجل هدف التعادل لسيلتا فيغو في الدقيقة 53، حينما سدد كرة مفاجئة من مسافة بعيدة، لكنها مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس إينياكي بينا.

ونجح برشلونة في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 61، عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، حيث تلقى تمريرة من رافينيا خارج منطقة الجزاء ليتجاوز اثنين من مدافعي سيلتا فيغو، ويضع الكرة في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

وبعد ثلاث دقائق سنحت فرصة لسيلتا فيغو لتسجيل هدف تقليص الفارق، حينما تحرك أسباس في عمق دفاع برشلونة، ليمرر الكرة إلى المنطلق من الجهة اليسرى ألفونسو جونزاليس، ليسدد الأخير كرة أمسك بها إنياكي بينيا بنجاح.

وتواصلت محاولات سيلتا فيغو للعودة إلى المباراة، غير أن برشلونة نجح في السيطرة عليها بنجاح وأبطل مفعول الخطورة تماما.

لكن بدأت الأمور تتغير في المباراة ابتداء من الدقيقة 82، حينما تعرض مارك كاسادو لاعب برشلونة للطرد بعد تدخل قوي في منتصف الملعب، لينجح سيلتا فيغو في تسجيل هدف تقليص الفارق بعد ذلك بدقيقتين عن طريق ألفونسو جونزاليس الذي استغل كرة داخل منطقة الجزاء، ليسددها بقوة في الشباك مسجلا هدف سيلتا فيجو الأول.

وبعد دقيقتين نجح الفريق المضيف في تسجيل هدف التعادل عن طريق هوجو ألفاريز، الذي تلقى تمريرة من جافي رودريجيز، ليضع الكرة في شباك برشلونة مجددا.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بالتعادل 2/2.

(د ب أ)